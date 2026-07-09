Wenn eine Regierung eigentlich schon aufgegeben hat, dann kommt etwas heraus wie der aktuelle Bundeshaushalt. Echte Reformen - Fehlanzeige. Es bleibt bei Ansätzen. Und viel zu viel Freude am Geldausgeben. Dazu ein paar Gedanken.Was denken Politiker wirklich? Wie will eine Regierung Probleme angehen? Wo setzt sie Prioritäten? Was ist ihr egal? Nie wird das klarer als bei der jährlichen Vorstellung des Bundeshaushalts. In diesem Dokument steht schwarz auf weiß, wofür Geld ausgegeben werden und woher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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