Das neueste Resort untermauert AMAALAs Entwicklung zum weltweit umfassendsten Wellness-Reiseziel und treibt das Tourismuswachstum in Saudi-Arabien im Einklang mit der "Vision 2030" voran

Red Sea Global (RSG), der Entwickler für regenerativen Tourismus, hat die Eröffnung des direkt am Strand gelegenen Resorts "Six Senses AMAALA" bekannt gegeben, das Mitte Juli seine ersten Gäste empfangen wird.

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An aerial view of Six Senses AMAALA and its surrounding shoreline at Triple Bay

Die Eröffnung stellt einen spannenden nächsten Schritt in der Entwicklung des Reiseziels AMAALA dar, das nun weiter Gestalt annimmt und Gäste willkommen heißt, um unvergleichliche Wellness-Erlebnisse vor der Kulisse hoch aufragender Küstenklippen, geschützter Buchten, unberührter Strände und einer bergigen Wüstenlandschaft zu genießen.

"Jeder Partner, den wir in unser Portfolio aufnehmen, wird ausgewählt, weil er unsere langfristige Vision von Luxusreisen teilt, bei der die Regeneration von Mensch und Planet im Mittelpunkt steht. Six Senses hat sich weltweit einen Namen für Wellness-Erlebnisse gemacht, die in der Natur, der Nachhaltigkeit und der lokalen Kultur verwurzelt sind, und passt daher hervorragend zu AMAALA. Als zweites Six Senses-Resort in unserem Portfolio spiegelt unsere Partnerschaft unser Engagement wider, Gastronomieangebote zu schaffen, die sich durch Qualität und Fürsorge auszeichnen und die Tourismuslandschaft Saudi-Arabiens bereichern", sagte John Pagano, Group CEO bei Red Sea Global.

Six Senses AMAALA ist nach der Eröffnung des Six Senses Southern Dunes am Roten Meer im Jahr 2023 bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen RSG und der Marke.

Das Resort, das sich an der traditionellen saudischen Küstenarchitektur orientiert, fügt sich harmonisch in ein vielfältiges Ökosystem aus Stränden, Mangroven und Wüstenbergen ein, wobei sich die Räumlichkeiten auf natürliche Weise zur umgebenden Landschaft hin öffnen.

Das Resort bietet eine Reihe von Einrichtungen von Weltklasse, darunter:

Luxusunterkünfte: 100 Suiten und Villen sowie 25 Markenresidenzen, die so gestaltet sind, dass sie sich harmonisch in die umgebende Landschaft einfügen und gleichzeitig den Charakter traditioneller saudischer Küstengemeinden widerspiegeln.

100 Suiten und Villen sowie 25 Markenresidenzen, die so gestaltet sind, dass sie sich harmonisch in die umgebende Landschaft einfügen und gleichzeitig den Charakter traditioneller saudischer Küstengemeinden widerspiegeln. Wellness und Langlebigkeit: Ein eigens eingerichtetes Six Senses Spa mit einem Longevity Centre, einer Biohacking Recovery Lounge, einem Watsu-Pool, einer Klangkuppel, Thermalanlagen und maßgeschneiderten Wellness-Programmen, die fortschrittliche Technologien und ganzheitliche Behandlungen miteinander verbinden.

Ein eigens eingerichtetes Six Senses Spa mit einem Longevity Centre, einer Biohacking Recovery Lounge, einem Watsu-Pool, einer Klangkuppel, Thermalanlagen und maßgeschneiderten Wellness-Programmen, die fortschrittliche Technologien und ganzheitliche Behandlungen miteinander verbinden. Kulinarische Erlebnisse: Drei einzigartige Restaurants, ergänzt durch eine handwerkliche Bäckerei, eine Kaffeerösterei und eine Kochschule, die frische, von der Region inspirierte Küche anbieten, die in der Wohlfühlphilosophie von Six Senses verwurzelt ist.

Drei einzigartige Restaurants, ergänzt durch eine handwerkliche Bäckerei, eine Kaffeerösterei und eine Kochschule, die frische, von der Region inspirierte Küche anbieten, die in der Wohlfühlphilosophie von Six Senses verwurzelt ist. Natur und Nachhaltigkeit: Eine Mangrovenlagune im Herzen des Resorts, die durch Umweltinitiativen wie das "Earth Lab" und das "Junior Mangrove Ecologist"-Programm unterstützt wird und den Gästen die Möglichkeit bietet, die umliegenden Ökosysteme kennenzulernen und zu erleben.

Eine Mangrovenlagune im Herzen des Resorts, die durch Umweltinitiativen wie das "Earth Lab" und das "Junior Mangrove Ecologist"-Programm unterstützt wird und den Gästen die Möglichkeit bietet, die umliegenden Ökosysteme kennenzulernen und zu erleben. Erlebnisse vor Ort: Direkter Zugang zum gesamten Angebot von AMAALA, darunter das Corallium Marine Life Institute, der AMAALA Yacht Club, Meeresabenteuer, Aktivitäten in der Wüste sowie eine stetig wachsende Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.

Das Six Senses AMAALA ist das zweite Weltklasse-Resort, das Gäste an diesem Standort willkommen heißt. Im Laufe des Jahres sollen sechs weitere Resorts eröffnet werden, wodurch eine der weltweit größten Konzentrationen an Luxus-Wellness-Unterkünften entstehen wird. AMAALA Triple Bay wird letztendlich mehr als 1.600 Hotelzimmer in neun Resorts umfassen, ergänzt durch Markenresidenzen, Wellnesseinrichtungen, Yachthäfen, Einzelhandels- und Gastronomieangebote.

RSG trägt zur Umsetzung der "Vision 2030" Saudi-Arabiens bei, indem es die Diversifizierung der nationalen Wirtschaft fördert, neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und das Königreich als führendes globales Reiseziel etabliert.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnimmobilien, Erlebnisangebote, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen, auf Regeneration ausgerichteten Tourismusdestinationen "The Red Sea", die seit 2023 Gäste empfangen, und "AMAALA", das 2026 seine ersten Gäste begrüßte.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde 2024 eröffnet. RSG wurde zudem mit Entwicklungsarbeiten am internationalen Flughafen Al-Wajh betraut, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung des Terminals und der Infrastruktur lag.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen ist RSG bestrebt, die Welt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen und dabei aufzuzeigen, wie verantwortungsvolle Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

www.redseaglobal.com

Über AMAALA

AMAALA ist ein einzigartiges Ultra-Luxus-Wellness-Reiseziel an der Nordwestküste Saudi-Arabiens mit Blick auf die unberührten Gewässer des Roten Meeres. Das in Triple Bay gelegene Reiseziel wurde im Jahr 2026 eröffnet und verfügt über mehr als 1.600 Hotelzimmer in neun Resorts von Weltklasse, von denen jedes modernste Wellness- und Spa-Einrichtungen für ein individuelles, generationenübergreifendes Wellness-Erlebnis bietet. Dieser pulsierende Küstenort wird zudem hochwertige Einkaufsmöglichkeiten, gehobene Gastronomie sowie zwei ikonische Einrichtungen bieten: den AMAALA Yacht Club und das Corallium Marine Life Institute.

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