Bitcoin Prognose nach Strategy-Verkauf und Whale-Akkumulation im Juli 2026

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Die Bitcoin Prognose steht im Juli 2026 vor einer Richtungsentscheidung, die den gesamten Markt betrifft. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, und der Markt absorbierte den größten Unternehmensverkauf seit 2022 ohne Panik. Gleichzeitig luden die größten Wallets innerhalb von zwei Wochen rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar auf ihre Adressen. Die ETF-Zuflüsse kehrten am 3. Juli mit 221 Millionen Dollar erstmals seit zehn Verlusttagen ins Positive zurück. Zeigt die Bitcoin Prognose im Juli eine echte Trendwende, oder handelt es sich nur um einen technischen Rücklauf vor dem nächsten Rückgang?

Bitcoin Prognose nach 3.588 BTC Verkauf und der Rückkehr der ETF-Zuflüsse

Strategy bestätigte am 6. Juli den Verkauf von 3.588 BTC zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli für Nettoerlöse von rund 216 Millionen Dollar laut einer CoinDesk Meldung. Die Erlöse fließen in Dividendenzahlungen für die bevorzugten Digital-Credit-Wertpapiere des Unternehmens. Strategy hält nach dem Verkauf immer noch 843.775 BTC und bleibt damit der größte institutionelle Halter weltweit. Der Verkauf war hundertmal größer als die erste Veräußerung von 32 Coins Ende Mai. Diesmal reagierte der Markt deutlich gelassener, und BTC erholte sich innerhalb weniger Stunden.

Bitcoin war Ende Juni auf ein 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar gefallen. Der Juni endete mit einem Verlust von über 20 Prozent und war der steilste Monatsrückgang seit Juni 2022. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut wallstreetONLINE Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Am 3. Juli kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar an einem einzigen Tag ins Positive zurück. Die Bitcoin Prognose reagierte sofort auf diesen Wendepunkt.

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 löste einen Short Squeeze aus. Fed-Chef Kevin Warsh hatte beim EZB-Forum in Sintra erklärt, die Inflationsrisiken seien gesunken. Wale akkumulierten über 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar laut CryptoQuant-Daten. CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und zeigt extreme Angst. Bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung braucht BTC gewaltiges neues Kapital für eine Verdopplung, und genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit kürzerem Weg zum Ergebnis.

Pepeto verbindet Meme-Coin-Handel mit einer Cross-Chain Bridge vor dem Listing

Während der Bitcoin Prognose der Weg zur Vervielfachung fehlt, bewegen sich Wallets in Projekte mit einem festen Presale-Einstieg und einem klaren Listing-Katalysator. Genau diesen Abstand zwischen Einstieg und erwartetem Listing-Kurs nutzen Käufer, die größere Ergebnisse als zweistellige Prozentgewinne anstreben.

Pepeto wurde als Meme-Coin-Netzwerk von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut und bietet eine Cross-Chain Bridge, die Vermögenswerte zwischen verschiedenen Netzwerken bewegt, ohne Nutzer über Drittanbieter umzuleiten. PepetoSwap ergänzt die Infrastruktur mit einer gebührenfreien Handelsebene für direkte Meme-Token-Tausche ohne zentrale Plattformgebühren. Beide Werkzeuge laufen bereits auf der offiziellen Pepeto-Website, während der Vorverkauf noch aktiv ist.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hatte sämtliche Smart Contracts des Projekts einer vollständigen Codeprüfung unterzogen und deren Integrität bestätigt, bevor der Presale für Anleger zugänglich wurde. Der Gesamtbestand umfasst 420 Billionen Token und spiegelt damit den Launch des originalen PEPE-Coins, der ohne funktionierende Werkzeuge eine Milliardenbewertung erreichte. Die letzte Presale-Phase verkaufte sich vor dem geplanten Zeitplan, weil Käufer ihre Positionen vor dem erwarteten Binance-Listing absichern wollten.

Mehr als 10 Millionen Dollar sammelten sich im Vorverkauf an, während extreme Angst den Kryptomarkt beherrschte. Diese Zuflüsse während einer Phase, in der die meisten Token Verluste schrieben, liefern ein Signal, das Charts allein nicht zeigen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Fortschritt und den Fahrplan in Echtzeit, sodass jeder Käufer die Entwicklung vom gleichen Bildschirm aus verfolgen kann.

Die Erholung wird Wochen dauern, doch der Vorverkaufseinstieg verdichtet den gesamten Abstand zum Ergebnis auf ein einzelnes Listing-Ereignis. Der Einstiegspreis existiert nur, solange der Vorverkauf läuft, und das Listing hebt diesen Preis dauerhaft an. Jeder Tag bringt den Moment näher, an dem dieses Einstiegsfenster für immer geschlossen wird.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt nach der ETF-Umkehr und der Whale-Akkumulation erste Zeichen einer Bodenbildung. Der Presale-Einstieg bei Pepeto bietet einen grundlegend anderen Abstand zwischen Kaufpreis und erwartetem Listing-Ergebnis, als die Bitcoin Prognose in dieser Phase liefern kann. Das erwartete Binance-Listing verwandelt den Vorverkaufseinstieg in eine öffentliche Marktposition. Kapital in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar bestätigt die Überzeugung hinter dem Projekt. Der Einstiegspreis verschwindet mit dem Börsenstart, und wer diesen Moment verpasst, findet ihn in diesem Zyklus nicht wieder.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose sieht ein Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Ein Rückgang unter 58.000 Dollar würde den Weg in Richtung 50.000 Dollar öffnen. Die Richtung hängt von den ETF-Zuflüssen und der Fed-Entscheidung am 28. Juli ab.

Was ist Pepeto und warum sammelt das Projekt Kapital während der Marktangst?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit einer Cross-Chain Bridge, PepetoSwap und einem Risk Scorer, das von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut wurde. Ein SolidProof-Audit sichert die gesamte Codebasis. Alle Details und der aktuelle Presale-Stand sind auf pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com verfügbar.