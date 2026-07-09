Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Aufmerksamkeit sorgte gestern die Erklärung Trumps, wonach das Rahmenabkommen mit dem Iran nach den jüngsten Attacken nicht mehr gelte, so die Analysten der Helaba.Die Ölnotierungen hätten kräftig zugelegt, inzwischen stünden diese rund zehn Prozent über dem Niveau von Anfang der Woche. Die Verunsicherung in Bezug auf die Lage im Nahen Osten und die Sorgenfalten wegen der Technologiewerte in Asien hätten am deutschen Aktienmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Auch am Rentenmarkt sei es erneut zu kräftigen Kursverlusten gekommen, während sich der EUR-USD-Kurs gut habe behaupten können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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