DJ Nordex Group mit 3,1 Gigawatt-Ordervolumen im zweiten Quartal
DOW JONES--Nordex hat im zweiten Quartal im Anlagengeschäft neue Aufträge mit einer Gesamtleistung von 3,05 Gigawatt eingeworben - bei im Jahresvergleich stabilen durchschnittlichen Preisen (0,97 Millionen Euro pro Megawatt Leistung). Das Auftragsvolumen nach Erzeugungsleistung fiel damit höher aus als im Vorjahreszeitraum (2,31 Gigawatt) und im Vorquartal (1,87 Gigawatt), wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte. Stärkste Einzelmärkte waren demnach Deutschland, die USA und die Türkei.
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July 09, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)
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