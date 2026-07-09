Ultima Markets erweitert CFD-Angebot um Pre-IPO-Aktien von OpenAI und Anthropic

[Mauritius, Juli 2026] - Ultima Markets, ein führender Multi-Asset-Broker, hat heute eine bedeutende Erweiterung seines Angebots an Differenzkontrakten (CFDs) bekannt gegeben. Mit der Einführung von OPENAIUSD und ANTHUSD bringt das Unternehmen zwei mit Spannung erwartete Pre-IPO-Produkte auf den Markt.

Diese neuen Instrumente sind ab sofort über die Handelsplattform MetaTrader 5 (MT5) sowie über die Ultima Markets App verfügbar. Sie bieten privaten Tradern erstmals die Möglichkeit, rund um die Uhr (24/7) mit Hebelwirkung an der Wertentwicklung der beiden größten Konkurrenten im Bereich der künstlichen Intelligenz partizipieren - noch vor deren offiziellem Börsendebüt.

Trading am Wendepunkt der KI-Evolution

Diese richtungsweisende Markteinführung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für den globalen Technologiesektor. Während börsennotierte Tech-Aktien derzeit unter starker Volatilität leiden - bedingt durch Sorgen über die immensen Infrastrukturkosten für künstliche Intelligenz -, koppeln sich die privaten Bewertungen der führenden KI-Entwicklerlabore zunehmend von der allgemeinen Marktabkühlung ab. Durch die Einführung von Pre-IPO-CFDs ermöglicht es Ultima Markets seinen Kunden, in Echtzeit auf diese Bewertungsschwankungen zu spekulieren.

Die High-Stakes-Assets: OpenAI vs. Anthropic

Trader können sich ab sofort auf beiden Seiten der ultimativen KI-Rivalität positionieren:

OpenAI (OPENAIUSD): Der Schöpfer von ChatGPT steuert nach vertraulichen IPO-Anträgen Berichten zufolge auf eine potenzielle Bewertung von 1 Billion US-Dollar zu. Während die jüngste Einführung des mit Spannung erwarteten Modells "GPT-5.5-Cyber" den Optimismus am Markt anheizt, bleibt das Asset hochriskant: Kürzlich geleakte interne Berichte enthüllten allein für das erste Quartal 2026 einen massiven Cash Burn von 3,7 Milliarden US-Dollar.

Anthropic (ANTHUSD): Der Entwickler hinter der Claude-KI-Familie hat offiziell seinen Börsengang beantragt und liefert sich nun ein direktes Rennen an die Wall Street. Die Handelsvolatilität hat sich jüngst verschärft, nachdem eine überraschende Exportrichtlinie der US-Bundesbehörden zu einer vorübergehenden Aussetzung der Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" führte - was kurzfristig erhebliche Handelschancen eröffnet.

Kontraktspezifikationen

Um eine maximale Marktzugänglichkeit zu gewährleisten, zeichnen sich beide Produkte durch kontinuierliche Handelszeiten und einen flexiblen Hebel aus:

Produktname Ticker Hebel Handelszeiten (GMT+3) OpenAI OPENAIUSD 5x Montag bis Sonntag, 00:00-24:00 Uhr Anthropic ANTHUSD 5x Montag bis Sonntag, 00:00-24:00 Uhr

Wichtiger Hinweis zur Plattform: Als Pre-IPO-Produkte werden OPENAIUSD und ANTHUSD auf der Ultima Markets-Plattform unter der Kategorie "Krypto" geführt und folgen den dort bestehenden Krypto-Rebate-Strukturen.

Risikomanagement in volatilen Märkten

Der Handel mit Pre-IPO-CFDs ist mit einer außergewöhnlich hohen Volatilität verbunden und hängt stark von der allgemeinen Marktstimmung ab. Ultima Markets fordert alle Kunden nachdrücklich auf, ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig zu prüfen, bevor sie diese Instrumente handeln.

Um mehr über die neuen Pre-IPO-CFDs zu erfahren und den sich dynamisch entwickelnden Sektor der künstlichen Intelligenz zu erkunden, besuchen Sie die Ultima Markets-Plattform oder laden Sie die offizielle App herunter.

Über Ultima Markets

Ultima Markets agiert weltweit über Gesellschaften, die von der Financial Conduct Authority (FCA), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) und der Financial Services Commission (FSC) reguliert werden. Die Marke bietet Kunden in über 170 Ländern und Regionen Zugang zu mehr als 1.000 Finanzinstrumenten in einer sicheren CFD-Handelsumgebung. Das Angebot umfasst Handelsbedingungen auf institutionellem Niveau, umfassenden Schutz der Kundengelder sowie einen mehrsprachigen Support.

Risikowarnung:

Hebelprodukte (Derivate) sind komplex und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, Ihr Kapital schnell zu verlieren. Sie sollten abwägen, ob Sie verstehen, wie diese Produkte funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Verlustrisiko einzugehen.

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