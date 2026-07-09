Der Aufsichtsrat der Provinzial Holding AG hat frühzeitig die Nachfolge an der Spitze des Provinzial Konzerns geregelt. Anfang Juni 2027 wird Patric Fedlmeier den Posten als Vorstandsvorsitzender von Dr. Wolfgang Breuer übernehmen. Dr. Breuer tritt planmäßig Ende Mai 2027 seinen Ruhestand an. Die Provinzial Holding AG stellt frühzeitig die personellen Weichen für die Nachfolge an der Spitze des Provinzial Konzerns. Wie das Unternehmen mitteilt, wird Patric Fedlmaier zum 01.06.2027 neuer Vorstandsvorsitzender. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact