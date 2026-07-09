Cyberangriffe bleiben für kleine und mittelständische Unternehmen eine reale Bedrohung. Viele Betriebe haben ihre Schutzmaßnahmen ausgebaut, doch Risiken bestehen weiter. Die aktuelle HDI Cyberstudie zeigt, wie Unternehmen mit Cyberrisiken umgehen, was auch für Versicherungsmakler von Interesse ist. Cyberkriminelle machen keinen Bogen um kleine und mittelständische Unternehmen. Im Gegenteil: Sie zählen zu den bevorzugten Zielen. Bereits kurze Betriebsunterbrechungen oder der Ausfall zentraler IT-Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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