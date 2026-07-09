Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran bringt Energieaktien zurück auf die Agenda. Ein europäischer Energiekonzern verbindet hohe Cashflows, solide Bilanz und neue Wachstumsfelder. Nach dem Rücksetzer bietet sich nun eine zweite Chance auf niedrigerem Niveau.Der Konzern verdient im klassischen Öl- und Gasgeschäft stark und investiert konsequent in erneuerbare Energien, Biokraftstoffe, Flüssiggas, Batteriespeicher und Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Dazu kommen Kapitaldisziplin, Aktienrückkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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