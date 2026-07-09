Fielmann Group AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und zeigt sich trotz eines weiterhin schwierigen Konsumumfelds robust. Nach vorläufigen Zahlen steigerte der Konzern den Umsatz auf 1,25 Milliarden Euro und erzielte zugleich eine stabile Profitabilität. Besonders erfreulich entwickelte sich das internationale Geschäft, das im zweiten Quartal deutlich an Dynamik gewann. Für die zweite Jahreshälfte erwartet das Management sogar eine weitere Beschleunigung des Wachstums - getragen von einer offensiven Expansion, zusätzlichem Fachpersonal und dem verstärkten Einsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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