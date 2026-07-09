Gabler setzt ihren Wachstumskurs im Verteidigungssektor konsequent fort. Das Unternehmen hat einen weiteren internationalen Auftrag im Wert von rund 4,4 Millionen Euro erhalten. Geliefert werden sicherheitskritische Komponenten der neuen Generation für das Auftriebsregelungssystem von zwei U-Booten im Rahmen eines asiatischen Marineprogramms. Auch wenn das Auftragsvolumen im Vergleich zu den zuletzt gemeldeten Projekten überschaubar erscheint, besitzt der Auftrag eine hohe strategische Bedeutung. Es handelt sich bereits um den zweiten Auftrag für die neue Produktgeneration - ein wichtiges Signal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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