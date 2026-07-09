DEUTZ vollzieht den wohl größten Strategiewechsel ihrer Unternehmensgeschichte. Mit der geplanten Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH steigt DEUTZ endgültig in die erste Liga der europäischen Verteidigungsindustrie auf. Für einen Kaufpreis von 1,6 Milliarden Euro übernimmt der Kölner Motorenspezialist 100 Prozent der Anteile an FFG und schafft damit einen neuen deutschen Systemanbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebstechnologien und Energielösungen. Die Transaktion ist weit mehr als eine klassische Akquisition. Sie verändert das Geschäftsmodell von DEUTZ grundlegend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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