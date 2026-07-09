Für die Aktionäre der Kontron AG steht ein bedeutendes Ereignis bevor. Die größte Aktionärin des Unternehmens, die Ennoconn Corporation, hat die Schwelle von 30 Prozent der Stimmrechte überschritten und ist damit gesetzlich verpflichtet, allen übrigen Aktionären ein Pflichtangebot zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten. Der angekündigte Angebotspreis liegt bei 23,50 Euro je Aktie in bar. Damit bewegt sich das Angebot allerdings nur knapp über dem zuletzt gezahlten Börsenkurs und dürfte deshalb am Kapitalmarkt genau analysiert werden. Ennoconn muss gesetzliches Pflichtangebot vorlegen Mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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