Die Aktie des weltgrößten Batterie-Herstellers CATL hat zuletzt Federn gelassen und notiert damit auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Mai. Für frische Impulse könnte nun allerdings eine neue Speicherlösung sorgen, die das Unternehmen am 22. Juni vorgestellt hatte.• Nach der jüngsten Kursschwäche könnte CATL mit "Tianheng Sodium" wieder für frische Impulse sorgen.• Utility-Scale-Natrium-Ionen-Speicher mit mehr als 30 MWh je Einheit - modular aufgebaut für flexible Installation und Betrieb.• China-Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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