Mit dem Verkauf von 3.588 Bitcoin im Wert von rund 216 Millionen Dollar hat Strategy nun zum dritten Mal in seiner Geschichte eigene Bestände abgestoßen. Die Reaktion am Markt ist deutlich: Analysten hinterfragen nun, ob dies ein Einzelfall bleibt oder der Beginn einer dauerhaften Strategie zur Liquiditätssicherung ist.Zwischen Ende Juni und Anfang Juli stieß Strategy insgesamt 3.588 Bitcoin ab. Der Verkauf erfolgte zu durchschnittlichen Preisen zwischen 59.256 Dollar und 60.773 Dollar. Trotz des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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