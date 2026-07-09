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Gerresheimer legt erstmals freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht in Anlehnung an die CSRD vor



09.07.2026 / 10:37 CET/CEST

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Gerresheimer legt erstmals freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht in Anlehnung an die CSRD vor Ergebnisse 2025: -31 % CO 2 e, 54 % Strom aus erneuerbaren Quellen, -63 % Unfallhäufigkeit mit Ausfalltagen

Ambitioniertes CO 2 e-Reduktionsziel von -52 % bis 2030 Düsseldorf, 9. Juli 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat für das Geschäftsjahr 2025 erstmals auf freiwilliger Basis einen gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht in Anlehnung an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorgelegt. Der auditierte Bericht zeigt transparent die Nachhaltigkeitsleistung des Konzerns im Geschäftsjahr 2025 auf. So konnte Gerresheimer seine Scope-1- und Scope-2 CO 2 e-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 um 31 % senken und den Anteil von Strom aus erneuerbaren Quellen am Stromverbrauch auf 54 % steigern. Die Unfallhäufigkeit mit Ausfalltagen (LTIR) ging um rund 63 % zurück. Gleichzeitig hat das Unternehmen sein CO 2 e-Reduktionsziel für Scope-1- und Scope-2-Emissionen auf -52 % bis 2030 erhöht und erstmals um Scope-3-Ziele ergänzt. Diese CO 2 e-Reduktionziele wurden extern von der Science Based Target Initiative (SBTi) validiert. Gerresheimer unterstreicht mit dem vorliegenden Bericht den eigenen Anspruch, Klimaschutz und Nachhaltigkeit nach anerkannten Standards zu messen, zu managen und den Fortschritt transparent zu kommunizieren. "Wir haben trotz eines sehr herausfordernden Geschäftsjahres 2025 wesentliche Nachhaltigkeitskennzahlen deutlich verbessert und erstmals in Anlehnung an die CSRD über unsere Nachhaltigkeitsleistung berichtet", so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. "Unser Anspruch ist es, unsere Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Dazu gehören nicht nur nachhaltige Produktoptionen, sondern auch ein transparentes Reporting." Gerresheimer hat für das Geschäftsjahr 2025 auf freiwilliger Basis erstmals einen auditierten nichtfinanziellen Report in Anlehnung an die CSRD veröffentlicht. Darüber hinaus legt das Unternehmen jährlich relevante Daten auf der EcoVadis-Plattform und im Rahmen des CDP-Ratings offen. EcoVadis Gold - Top 1 % der Branche Seit 2011 wird das Nachhaltigkeitsmanagement von Gerresheimer vom Nachhaltigkeits-Ratinganbieter EcoVadis unabhängig bewertet. 2025 ist Gerresheimer von EcoVadis erneut mit Gold ausgezeichnet worden. EcoVadis bewertet die Managementsysteme von Unternehmen weltweit in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mehr als 150.000 Unternehmen lassen sich jährlich durch EcoVadis evaluieren. Im Rating 2025 konnte Gerresheimer seine Punktzahl von 76 im Jahr 2024 auf 78 von 100 Punkten im Jahr 2025 steigern und gehört damit zu den besten 4 % aller bewerteten Unternehmen sowie zu den besten 1 % der Branche. CDP-Rating: "Leadership"-Status im Bereich Klima Im Jahr 2025 haben sich weltweit mehr als 22.100 Unternehmen dem CDP-Rating unterzogen, dem anerkannten Bewertungsmaßstab für die Offenlegung und das Management von CO 2 e-Emissionen. Im CDP-Rating 2025 hat Gerresheimer im Bereich Klima erneut "A-" und zum zweiten Mal in Folge "Leadership"-Status erzielt. Die hohe Bewertung würdigt die transparente Offenlegung der Ziele, Prozesse und Ergebnisse des Gerresheimer Umweltmanagements. Gerresheimer liegt mit diesem Ergebnis sowohl über dem globalen Durchschnitt aller bewerteten Unternehmen (B) als auch über dem Branchendurchschnitt (C). Ambitionierte CO 2 e-Reduktionsziele Im Rahmen der Unternehmensstrategie hat sich Gerresheimer ambitionierte CO 2 e-Reduktionsziele gesetzt und von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validieren lassen. Bis 2030 will Gerresheimer seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2019 um 52 % reduzieren. Bereits bis Ende 2029 sollen außerdem 65 % der Gerresheimer Lieferanten bezogen auf die Ausgaben für Waren und Dienstleistungen ebenfalls wissenschaftlich fundierte Klimaziele festlegen. Bis 2034 schließlich will Gerresheimer die Intensität der Emissionen im Verhältnis zum Betriebsgewinn in ausgewählten Scope-3-Kategorien um 64 % gegenüber dem Basisjahr 2023 reduzieren. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -leistung von Gerresheimer sind im nichtfinanziellen Konzernbericht 2025 enthalten, der auf der Website der Gerresheimer zum Download zur Verfügung steht:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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