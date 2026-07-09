DAX Prognose für Donnerstag, 09.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels stellte sich Schwäche ein. Der Abgabedruck verstärkte sich mit Aufnahmen des Xetra Handels weiter. Erst am späten Vormittag gelang es den Bullen den Index zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden. Diese führten den Index wieder über die 25.100 Punkte-Marke, am Nachmittag wurden aber wieder Teile der Zwischengewinne abgegeben. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen und über die 25.000 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 25.031 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX verteidigt aktuell die wichtige Unterstützung im Bereich von 25.000 Punkten.

Ein Ausbruch über die SMA20 könnte den Weg in Richtung SMA50 und SMA200 ebnen.

Unterhalb von 25.000 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild erneut eintrüben.

Der DAX setzte seine Korrektur am Mittwoch zunächst fort und verlor im Xetra-Handel deutlich an Boden. Erst im späteren Handelsverlauf stabilisierte sich der deutsche Leitindex oberhalb der 25.000-Punkte-Marke und konnte einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Für den heutigen Handel richtet sich der Fokus auf die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, die darüber entscheiden könnten, ob sich die Erholung fortsetzt oder die Abwärtsbewegung erneut Fahrt aufnimmt.

DAX aktuell: Schwacher Handelstag mit später Stabilisierung

Der DAX startete am Mittwoch bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits vor Xetra setzte Verkaufsdruck ein, der sich nach Handelsbeginn deutlich verstärkte. Das Tagestief wurde bei 24.844 Punkten markiert. Erst gegen Mittag gelang den Käufern eine Stabilisierung. Die Erholung führte den Index zeitweise wieder über die Marke von 25.100 Punkten, bevor am Nachmittag erneut Gewinnmitnahmen einsetzten.

Der Xetra-Schluss lag bei 24.897 Punkten, während der DAX den erweiterten Handel bei 25.031 Punkten beendete....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.