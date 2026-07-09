Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 09.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.150 Punkten. Der Index gab am Vormittag dynamisch und mit Momentum nach, konnte sich aber im Handelsverlauf am Nachmittag wieder erholen und eine V-Formation ausbilden. Zwar wurden die Gewinne nachfolgend wieder abgegeben, das niedrigere Kursniveau hat aber wieder Käufer in den Markt gebracht, der Index konnte sich am Abend wieder über die 29.100 Punkte-Marke schieben.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq hat nach einer dynamischen Erholung die SMA50 im Stundenchart zurückerobert und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.

Im 4-Stundenchart bleibt der Bereich zwischen SMA20 und SMA200 der entscheidende Widerstandsbereich für die weitere Entwicklung.

Oberhalb von 29.600 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 29.900 bis 30.100 Punkte.

Der Nasdaq startete gestern bei 29.150 Punkten in den Handel. Nach einer dynamischen Abwärtsbewegung am Vormittag gelang den Käufern im weiteren Tagesverlauf eine deutliche Gegenbewegung. Diese führte zu einer klassischen V-Formation, ehe zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Im späten Handel kehrte erneut Kaufinteresse zurück, sodass sich der Index wieder über die Marke von 29.100 Punkten schieben konnte.

Im heutigen Frühhandel setzt sich diese Erholung fort. Der Nasdaq notiert aktuell bei rund 29.415 Punkten und damit rund 265 Punkte höher als am Vortag.

Kursdaten 08.07. 07.07. Tageshoch 29.303 29.545 Tagestief 28.714 29.013 Tagesschluss 29.261 29.193 Handelsspanne 589 Punkte 532 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart hat sich das kurzfristige Bild deutlich verbessert. Nachdem der Nasdaq zunächst unter sämtlichen relevanten gleitenden Durchschnitten notierte, gelang im Zuge der Erholung zunächst die Rückkehr über die SMA20. Im heutigen Frühhandel wurde anschließend auch die SMA50 bei aktuell 29.234 Punkten zurückerobert. Damit richtet sich der Blick nun auf die SMA200 bei derzeit 29.604 Punkten. Diese Durchschnittslinie stellt den nächsten bedeutenden Widerstand dar und dürfte im weiteren Handelsverlauf richtungsweisend sein....

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