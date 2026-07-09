BÖRSE AKTUELL: Wall Street trotzt dem Druck durch den Ölpreis trotz zunehmender Spannungen im Nahen Osten (09.07.2026)

Die Börse Aktuell präsentiert sich am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. Während die asiatischen Aktienmärkte ihre anfänglichen Gewinne weitgehend wieder abgaben, zeigen die Futures an der Wall Street und in Europa nach oben. Im Mittelpunkt der Markt News stehen erneut die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, steigende Ölpreise sowie neue Entwicklungen im Halbleiter- und KI-Sektor.

Asien verliert Schwung - Futures in Europa und den USA legen zu

Die asiatischen Börsen notieren nur noch leicht im Plus, nachdem die Rallye bei Halbleiterwerten an Dynamik verloren hat. Dagegen deuten die Futures auf eine freundlichere Eröffnung in Europa und den USA hin.

Nasdaq-Futures gewinnen rund 0,6%

S&P 500-Futures steigen um etwa 0,3%

Europäische Aktienindizes werden ebenfalls höher erwartet

Der Optimismus wird vor allem von Technologiewerten getragen, während Anleger gleichzeitig die geopolitischen Risiken aufmerksam verfolgen.

Ölpreis steigt den dritten Tag in Folge

Der Brent Ölpreis legt um mehr als 1% auf rund 79 US-Dollar je Barrel zu und verzeichnet damit den dritten Handelstag in Folge Kursgewinne. Auslöser sind erneute US-Angriffe auf iranische Ziele sowie zunehmende Sorgen über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Nachdem die USA ihre Angriffe ausgeweitet haben, ist der Schiffsverkehr auf einer der wichtigsten Energierouten der Welt nahezu zum Erliegen gekommen. Zusätzlich hob Washington eine Ausnahmegenehmigung auf, die dem Iran bislang den weltweiten Ölexport erleichtert hatte. Trotz der angespannten Lage rechnen die Aktienmärkte bislang nicht mit einer langfristigen Unterbrechung der globalen Ölversorgung.

Steigende Renditen belasten Gold und Silber

Die Anleihemärkte in Japan, Australien und Neuseeland geraten weiter unter Druck. Anleger rechnen zunehmend damit, dass die US-Notenbank angesichts anhaltender Inflationsrisiken ihren restriktiven Kurs länger beibehält oder weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten. Der US-Dollar-Index gibt leicht nach, während sich Bitcoin auf rund 62.500 US-Dollar erholt. Gold fällt unterdessen den vierten Handelstag in Folge auf etwa 4.050 US-Dollar je Unze. Silber verliert knapp 1% und rutscht unter 58 US-Dollar. Höhere Zinserwartungen belasten weiterhin zinslose Edelmetalle....

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