© Foto: Rolf Vennenbernd - dpa160 Jahre Motorenbau, jetzt der größte Zukauf der Firmengeschichte: Deutz greift nach FFG und macht aus der Aktie endgültig eine Rüstungswette.Deutz vollzieht den nächsten großen Schritt in Richtung Verteidigungsgeschäft. Der Kölner Motorenbauer hat eine Vereinbarung zur Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH geschlossen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Damit peilt Deutz den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an und rückt deutlich näher an den militärischen Fahrzeugbau heran. Die Aktie reagierte im frühen Handel auf Tradegate bereits mit einem Plus von mehr als 7 Prozent auf 9,40 Euro und war zeitweise der mit Abstand aktivste MDAX-Wert. FFG …
Enthaltene Werte: DE0006305006,DE0008467XXXDen vollständigen Artikel lesen
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