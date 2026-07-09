Saarlouis (ots) -Keine Maklerprovision, volle Kontrolle und ein vermeintlich unkomplizierter Verkaufsprozess - für viele Eigentümer im Saarland klingt der Privatverkauf zunächst nach einer attraktiven Lösung. Doch falsche Preisentscheidungen, fehlende Unterlagen, unklare Käuferprozesse und rechtliche Unsicherheiten können den Verkauf erheblich erschweren. Welche Fehler besonders häufig auftreten und wie Eigentümer sie vermeiden können, erfahren Sie hier.Viele private Immobilieneigentümer gehen zunächst davon aus, dass sich ein Verkauf ohne Makler mit überschaubarem Aufwand umsetzen lässt. Auf den ersten Blick scheint der Ablauf schließlich klar: Inserat erstellen, Besichtigungen durchführen, Käufer finden und den Notartermin vereinbaren. Gleichzeitig erscheint der Verzicht auf einen Makler als Möglichkeit, Kosten zu sparen und den gesamten Prozess selbst in der Hand zu behalten. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass ein Immobilienverkauf deutlich mehr umfasst: eine realistische Preisfindung, vollständige Unterlagen, professionelle Vermarktung, Interessentenbetreuung, Verhandlung, Finanzierungsklärung und rechtliche Absicherung. Werden diese Punkte unterschätzt, entstehen schnell Verzögerungen, Unsicherheit und finanzieller Druck. "Ein einziger Fehler kann den gesamten Verkaufsprozess ins Stocken bringen. Im schlimmsten Fall verlieren Eigentümer nicht nur Zeit und Geld, sondern auch den passenden Käufer", erklärt Michael Schäfer von der M3 Immobilien Agentur Saar."Der sicherste Weg ist eine klare Vorbereitung: Wer Preis, Unterlagen, Käuferqualität und Ablauf von Anfang an strukturiert prüft, verkauft nicht nur sicherer, sondern meist auch erfolgreicher", so Michael Schäfer weiter. Gemeinsam mit Monique Schäfer und ihrem Team der M3 Immobilien Agentur Saar begleitet er Eigentümer im Saarland beim Verkauf von Wohnimmobilien, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien - von der ersten Bewertung bis zur Kaufpreiszahlung und rechtssicheren Übergabe. Während Michael Schäfer auf rund 13 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche zurückblickt und ausgebildeter Immobilienkaufmann ist, bringt Monique Schäfer langjährige Vertriebserfahrung sowie ihre Qualifikation als Immobilienmaklerin (IHK) in das Unternehmen ein. Gemeinsam haben sie mit der M3 Immobilien Agentur Saar bereits mehr als 700 Immobilien vermittelt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein die Vermarktung einer Immobilie, sondern die umfassende Begleitung eines Verkaufs, die Eigentümer entlastet und typische Risiken von Anfang an minimiert.Der Privatverkauf beginnt oft leicht - und wird dann zur BelastungZu Beginn eines Privatverkaufs wirkt vieles noch überschaubar. Das Inserat ist veröffentlicht, erste Anfragen gehen ein und vielleicht gibt es sogar bereits Interessenten aus dem Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft. Mit jedem weiteren Schritt steigt jedoch der organisatorische Aufwand. Besichtigungstermine müssen koordiniert, Rückfragen beantwortet, Unterlagen beschafft und Interessenten eingeordnet werden. Erst im laufenden Verkauf wird vielen Eigentümern bewusst, wie viele Aufgaben parallel bewältigt werden müssen.Besonders anspruchsvoll wird es, wenn Erbschaften, Scheidungen, mehrere Eigentümer oder ältere Unterlagen hinzukommen. Dann geht es längst nicht mehr nur darum, eine Immobilie ansprechend zu präsentieren. Unterschiedliche Interessen müssen abgestimmt, formale Anforderungen erfüllt und zahlreiche Einzelschritte sinnvoll aufeinander aufgebaut werden. "Viele Eigentümer starten mit dem Gedanken, eine Immobilie zu verkaufen. Wenige Wochen später merken sie, dass sie plötzlich Projektmanager, Organisator und Ansprechpartner zugleich sind. Genau das wird häufig unterschätzt", erklärt Michael Schäfer.Mit diesem Rollenwechsel wächst auch der organisatorische Aufwand erheblich. Anfragen treffen morgens, abends oder am Wochenende ein. Besichtigungstermine müssen koordiniert, Rückfragen beantwortet und Interessenten nach Terminen erneut kontaktiert werden. Hinzu kommen Finanzierungsfragen, fehlende Unterlagen oder kurzfristige Änderungen im Ablauf. Wer all das neben Beruf, Familie oder anderen Verpflichtungen organisiert, stößt schnell an organisatorische Grenzen. Ein Immobilienverkauf besteht deshalb aus weit mehr als dem eigentlichen Notartermin. Er verlangt Zeit, Aufmerksamkeit und eine durchdachte Organisation.Der Angebotspreis entscheidet über den VerkaufserfolgNeben dem organisatorischen Aufwand wird vor allem die Preisfindung häufig unterschätzt. Dabei beeinflusst kaum eine Entscheidung den Verlauf eines Immobilienverkaufs so stark wie der Angebotspreis. Viele Eigentümer orientieren sich an früheren Kaufpreisen, Aussagen aus der Nachbarschaft, Online-Wertermittlungen oder persönlichen Wunschvorstellungen. Doch ob ein Preis am Markt tatsächlich durchsetzbar ist, hängt von vielen Faktoren ab - etwa von der Lage, dem Zustand, der Objektart, der aktuellen Nachfrage, der Finanzierungslage und dem regionalen Marktumfeld.Gerade weil der Angebotspreis so viele Einflussfaktoren berücksichtigen muss, können Fehleinschätzungen weitreichende Folgen haben. So mag ein hoch angesetzter Angebotspreis zunächst attraktiv wirken, kann den Verkauf jedoch erheblich erschweren. Bleibt eine Immobilie über längere Zeit am Markt, werden Kaufinteressenten häufig skeptisch. Einige vermuten Mängel, andere warten bewusst auf Preisnachlässe. Muss der Angebotspreis später mehrfach angepasst werden, verschlechtert sich häufig auch die Verhandlungsposition. Ein zu niedriger Einstieg birgt dagegen das Risiko, vorhandenes Marktpotenzial ungenutzt zu lassen und die Immobilie unter Wert zu verkaufen.Die M3 Immobilien Agentur Saar setzt deshalb auf eine fundierte Wert- und Marktanalyse. Dabei wird nicht nur der rechnerische Immobilienwert ermittelt, sondern auch bewertet, wie sich eine Immobilie unter den aktuellen Marktbedingungen tatsächlich vermarkten lässt. "Viele Eigentümer setzen den Angebotspreis bewusst höher an, um später noch Verhandlungsspielraum zu haben. In der Praxis führt genau das jedoch häufig dazu, dass sich der Verkauf verzögert und die eigene Verhandlungsposition eher schwächer wird", erklärt Michael Schäfer. Ein marktgerechter Angebotspreis sorgt hingegen nicht nur für hohe Nachfrage, sondern spricht vor allem die passenden Kaufinteressenten an. Das stärkt die Verhandlungsposition, verkürzt die Vermarktungsdauer und erhöht die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf. Eine fundierte Marktanalyse bildet deshalb die Grundlage für eine realistische Preisstrategie - und schafft die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf zu marktgerechten Konditionen.Unterlagen, Käuferprüfung und Rechtssicherheit: Worauf es beim Immobilienverkauf wirklich ankommtNach der Preisfindung entscheidet vor allem die Vorbereitung darüber, ob ein Immobilienverkauf reibungslos verläuft oder ins Stocken gerät. Viele Eigentümer stellen erst während der Vermarktung fest, dass wichtige Unterlagen fehlen oder kurzfristig beschafft werden müssen. Benötigt werden unter anderem der Grundbuchauszug, der Energieausweis, Wohnflächenberechnungen oder Genehmigungen für bauliche Veränderungen. Gerade bei geerbten Immobilien, mehreren Eigentümern oder ungeklärten Grundbuchverhältnissen steigt der Abstimmungsaufwand zusätzlich.Doch vollständige Unterlagen allein reichen nicht aus. Auch die Auswahl des richtigen Käufers entscheidet über den weiteren Verlauf. Anfragen müssen eingeordnet, Besichtigungstermine organisiert und Interessenten zuverlässig begleitet werden. Vor allem sollte frühzeitig geklärt werden, ob die Finanzierung tatsächlich gesichert ist. "Ein ernsthaftes Kaufinteresse und eine gesicherte Finanzierung sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Deshalb sollte beides möglichst früh überprüft werden", erläutert Michael Schäfer.Ebenso wichtig ist die rechtliche Absicherung. Verkäufer müssen bekannte Mängel und alle wesentlichen Informationen zur Immobilie vollständig offenlegen. Gleichzeitig gilt es, Kaufvertragsfragen, steuerliche Besonderheiten und die Abstimmung mit Notaren oder Behörden rechtzeitig vorzubereiten. Wer diese Punkte erst kurz vor dem Abschluss berücksichtigt, riskiert unnötige Verzögerungen oder vermeidbare Rückfragen. Genau hier kann eine professionelle Begleitung dabei helfen, den Überblick zu behalten und typische Stolpersteine frühzeitig aus dem Weg zu räumen.Warum ein klarer Verkaufsablauf den Unterschied machtErst im Zusammenspiel aller einzelnen Schritte zeigt sich, wie gut ein Immobilienverkauf tatsächlich vorbereitet ist. Genau dabei begleitet die M3 Immobilien Agentur Saar Eigentümer - von der Wertermittlung bis zur rechtssicheren Übergabe.Wie groß der Unterschied in der Praxis sein kann, zeigt ein Beispiel: Ein Eigentümer wollte den bereits vorbereiteten Verkauf abbrechen, weil ein Nachbar die Immobilie direkt erwerben wollte. Da jedoch bereits weitere qualifizierte Interessenten vorhanden waren, riet die M3 Immobilien Agentur Saar davon ab. Der Nachbar entschied sich letztlich gegen den Kauf - die Immobilie wurde später zu einem deutlich höheren Preis verkauft. Gerade solche Situationen zeigen, dass beim Immobilienverkauf selten eine einzelne Entscheidung über den Erfolg entscheidet. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass viele kleine Schritte zur richtigen Zeit ineinandergreifen."Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Eigentümern Entscheidungen abzunehmen. Wir schaffen vielmehr die Grundlage dafür, dass sie fundierte Entscheidungen auf Basis von Marktkenntnis, Erfahrung und belastbaren Informationen treffen können", erklärt Michael Schäfer abschließend.Sie möchten Ihre Immobilie im Saarland erfolgreich verkaufen, ohne den organisatorischen, fachlichen und rechtlichen Aufwand allein bewältigen zu müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der M3 Immobilien Agentur Saar (https://www.m3-saar.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:M3 IAS GmbHE-Mail: info@m3saar.deWeb: https://www.m3-saar.deOriginal-Content von: M3 Immobilien Agentur Saar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182603/6311195