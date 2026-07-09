Erst schürften die Rechenzentren rund um die Uhr Bitcoin, heute liefern dieselben Maschinen die Rechenpower für den KI-Boom. Ein nordamerikanisches Unternehmen profitiert damit gleich von 2 Megatrends. Das Ergebnis: eine Verneunfachung des Kurses in gut einem Jahr.Und kaum jemand hat es kommen sehen. Die Rede ist von Hut 8 - einem Wert, den die breite Masse bis heute nicht auf dem Schirm hat. Wer trotzdem früh dabei war? Die Leser von Alfred Maydorn. Denn Maydorn steht seit über 25 Jahren für genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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