Die Aufnahme in den Nasdaq100 kann den SpaceX-Kurs nicht stützen. Während die Aktie schwächelt, geben Analysten optimistische Prognosen von bis zu 800 US-Dollar aus. Die Kluft zwischen Marktpreis und Erwartungen wächst. Seit Dienstag ist die SpaceX-Aktie im Nasdaq 100 vertreten. Möglich war die schnelle Aufnahme nur vier Wochen nach dem Börsendebüt am 12. Juni durch ein neu eingeführte Fast-Track-Verfahren. Die Nasdaq hatte im Vorfeld des SpaceX-IPOs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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