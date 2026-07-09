Die VHV Allgemeine Versicherung hat ihr Portfolio in der privaten Unfallversicherung um Tarifbausteine für unterschiedliche Lebenssituationen. Im Mittelpunkt stehen dabei zusätzliche Leistungen für Kinder und Familien sowie Lösungen für Menschen ab 65 Jahren. Die VHV Allgemeine Versicherung AG hat an ihrem Angebot in der privaten Unfallversicherung gefeilt. Der Fokus liegt auf zusätzlichen Leistungen und mehr Möglichkeiten für eine situationsgerechte Absicherung. Vor allem Kinder, Familien und Senioren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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