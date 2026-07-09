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Die Solana Prognose für Juli 2026 beginnt bei rund 81 Dollar, nachdem SOL in der vergangenen Woche um 11 Prozent gestiegen ist und damit der stärkste Large-Cap-Performer war. Das Alpenglow-Upgrade läuft seit dem 11. Mai auf einem Community-Testcluster und zielt auf eine Transaktionsfinalität von 150 Millisekunden. MoneyGram trat am 22. Juni als Validator dem Netzwerk bei. Die Zahl der aktiven Adressen nähert sich mit fast 7 Millionen einem Jahreshoch, während der Kurs 72 Prozent unter dem Allzeithoch liegt. Reicht der technische Fortschritt, um SOL über die 100 Dollar Marke zu heben?

Solana Prognose nach Alpenglow Teststart und MoneyGram Validator-Einstieg

Der SOL-Kurs handelt bei rund 81 Dollar nach einer Erholung von der 63 bis 65 Dollar Zone, die im Juni als Boden diente. Der Tages-Chart zeigt SOL in einer Spanne zwischen 63 und 80 Dollar seit Anfang Juni. Der 20-Tage-EMA liegt bei 71,97 Dollar, der 50-Tage-EMA bei 75,18 Dollar, und der 200-Tage-EMA bei 97,17 Dollar. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte liegen über dem Preis und signalisieren, dass der langfristige Trend weiterhin abwärts zeigt. Analyst Michaël van de Poppe nannte laut CoinGabbar die 77 Dollar Marke als Trigger-Level für einen Anstieg Richtung 125 bis 130 Dollar.

Das Alpenglow-Upgrade ersetzt Proof of History und TowerBFT durch Votor und Rotor und zielt auf eine Transaktionsfinalität von 150 Millisekunden statt der aktuellen 12 Sekunden. Die Testphase auf einem Community-Cluster läuft seit dem 11. Mai, und 98,27 Prozent der Validatoren stimmten dem Vorschlag zu. Mitgründer Yakovenko sieht den Mainnet-Start im dritten Quartal 2026. MoneyGram trat am 22. Juni als Validator bei und verbindet fast 500.000 Standorte weltweit mit der Blockchain-Infrastruktur. Die Solana Prognose profitiert von diesem institutionellen Interesse. Laut Changelly liegt der Juli-Durchschnitt bei 93 Dollar mit einem Tief bei 80 Dollar und einem Hoch bei 105 Dollar.

Spot-Solana-ETFs haben mehr als 1 Milliarde Dollar an kumulierten Zuflüssen überschritten. Der RWA-Wert auf dem Netzwerk erreichte mit 3,4 Milliarden Dollar einen neuen Rekord, und 95,6 Prozent des tokenisierten Aktienhandels liefen im Juni über Solana. Die Transaktionen pro Sekunde nähern sich auf einem 7-Tage-Durchschnitt dem Wert von 1.100. Die Solana Prognose wird von einer Diskrepanz geprägt zwischen starken Fundamentaldaten und einem Kurs, der 72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 294 Dollar liegt. Der Erholungsweg bleibt lang, und wer nach den höchsten Gewinnen auf den investierten Dollar sucht, findet im Presale-Segment eine Antwort.

Pepeto mit Risk Scorer für Meme-Trader und mehr als 10 Millionen Dollar Presale-Kapital

Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk, dessen Fundamentaldaten stärker sind als sein Kurs vermuten lässt. Doch ein Einstieg bei 81 Dollar in einen Token mit 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und ein Presale-Einstieg stehen an völlig verschiedenen Stellen der Gewinnkurve. Dieser Unterschied ist der Grund, warum Kapital in Pepeto fließt, während die Solana Prognose auf eine langsame Erholung wartet.

Ein Risk Scorer bewertet jeden Trade mit einer Note, bevor die Wallet den Kauf bestätigt. Diese Funktion gibt Meme-Tradern ein Werkzeug, das bisher nur institutionellen Händlern zur Verfügung stand. Eine Cross-Chain Bridge transportiert Token über verschiedene Netzwerke, damit Halter immer das stärkste Handelspaar erreichen. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Plattformgebühren, sodass kein Wert beim Tausch verloren geht.

SolidProof hat vor dem Presale-Start jede Zeile des Smart-Contract-Codes einer vollständigen Sicherheitsanalyse unterzogen und das Ergebnis öffentlich bestätigt. Dieser Prüfungsstandard gibt dem Projekt eine verifizierte Grundlage, die den meisten Meme-Token beim Start fehlt. Das gesamte Angebot umfasst 420 Billionen Token, eine fixierte Zahl, die auf der Pepeto-Website transparent für jeden Interessenten dargestellt wird. Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar erreichte den Presale, und diese Summe wuchs, während SOL 72 Prozent unter seinem Rekordhoch handelte und die Solana Prognose auf eine langsame Erholung deutete.

Wallets, die in einer Angstphase einen Presale wählen statt etablierter Namen, senden ein Signal, das der Chart allein nicht zeigen kann. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Architektur der Handelsplattform aus einer der größten Börsen in dieses Projekt übertragen. Sobald das erwartete Binance-Listing startet, schließt der Presale-Zugang, und der Börsenkurs bestimmt den neuen Einstiegspreis. Die Solana Prognose deutet auf einen langen Erholungspfad hin. Pepeto bietet eine Presale-Position, die auf Tage komprimiert, wofür Recovery-Trader Monate rechnen müssen.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt echten technischen Fortschritt mit Alpenglow und wachsende institutionelle Unterstützung durch MoneyGram und ETF-Zuflüsse. Doch jeder Zyklus bringt eine Gruppe früher Wallets hervor, die während der Angst eingestiegen sind und die Gewinne der Erholung eingesammelt haben. Das Listing trennt die Wallets, die bei Pepeto eingestiegen sind, von allen, die danach über die Gewinne lesen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Handelsplattform gebaut, SolidProof hat den Code geprüft, und Presale-Kapital im zweistelligen Millionenbereich bestätigte die Überzeugung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Fortschritt. Jeder Tag des Wartens ist ein Tag näher daran, dass der Einstieg für immer verschwindet.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund 81 Dollar mit Unterstützung bei 73 Dollar und Widerstand bei 80 Dollar. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 93 Dollar, und das Alpenglow-Upgrade könnte die Solana Prognose Richtung 105 Dollar treiben.

Warum fällt Pepeto bei Presale Projekten auf?

Pepeto bietet einen Risk Scorer, eine Cross-Chain Bridge und ein SolidProof-Audit von einem ehemaligen Binance-Experten mit erwartetem Listing. Presale-Kapital im zweistelligen Millionenbereich bestätigt die Überzeugung der Anleger. Details finden Sie auf pepetocoin.com und der offiziellen Pepeto-Website.