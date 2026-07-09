Kontron AG baut ihre Position im europäischen Bahninfrastrukturmarkt weiter aus. Über die Tochtergesellschaft Kontron Transportation hat das Unternehmen einen Auftrag des portugiesischen Infrastrukturbetreibers Infraestruturas de Portugal erhalten. Ziel ist die umfassende Modernisierung des bestehenden Kommunikations-Kernnetzes der portugiesischen Eisenbahn. Auch wenn das Auftragsvolumen nicht veröffentlicht wurde, besitzt das Projekt eine hohe strategische Bedeutung. Es verschafft Kontron eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung kritischer Kommunikationssysteme und eröffnet gleichzeitig zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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