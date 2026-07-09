The Spatial Edge zeigt auf, wie räumliches Denken Innovation, Effizienz und Zusammenarbeit im gesamten Hochschulwesen vorantreibt

Esri veröffentlicht The Spatial Edge , ein neues Buch, das aufzeigt, wie GIS-Technologie akademische und operative Funktionen an Hochschulen miteinander verbindet.

, ein neues Buch, das aufzeigt, wie GIS-Technologie akademische und operative Funktionen an Hochschulen miteinander verbindet. Das Buch beleuchtet, wie Hochschulen räumliches Denken nutzen, um die Lehre zu verbessern, die interdisziplinäre Forschung voranzutreiben und die Campusplanung sowie den Campusbetrieb fachbereichsübergreifend zu optimieren.

Anhand von Fallstudien aus der Praxis zeigt The Spatial Edge , wie GIS die Entscheidungsfindung verbessert, verschiedene Disziplinen miteinander verbindet und Institutionen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen auf dem Campus und in der Gemeinde unterstützt.

, wie GIS die Entscheidungsfindung verbessert, verschiedene Disziplinen miteinander verbindet und Institutionen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen auf dem Campus und in der Gemeinde unterstützt. Der Leitfaden richtet sich an Administratoren und Pädagogen und legt den Schwerpunkt auf die Vorbereitung auf das Berufsleben, indem er Absolventen mit georäumlichen Kompetenzen ausstattet, die in verschiedenen Branchen gefragt sind.

Esri hat den Leitfaden The Spatial Edge: The Strategic Advantage of GIS Skills Across Higher Education veröffentlicht einen praxisorientierten und leicht verständlichen Leitfaden, der aufzeigt, wie die GIS-Technologie (Geographic Information System) Hochschulen sowohl in akademischer als auch in betrieblicher Hinsicht zusammenführen kann.

Während GIS häufig mit Fachbereichen wie Geografie, Planung und Umweltwissenschaften in Verbindung gebracht wird, erweitert The Spatial Edge diese Sichtweise anhand von Fallbeispielen aus der Praxis. Das Buch zeigt, wie räumliches Denken verschiedene Fachbereiche miteinander verbinden, die Entscheidungsfindung stärken und Institutionen dabei unterstützen kann, komplexe Herausforderungen in den Bereichen Lehre, Forschung und Campusbetrieb zu bewältigen.

Der Leitfaden richtet sich an Verwaltungsmitarbeiter, Lehrende und Führungskräfte an Hochschulen und hebt den Einsatz von GIS im gesamten Hochschulwesen hervor, um:

die Lehre und das Engagement der Studierenden zu verbessern

die interdisziplinäre Forschung voranzutreiben

die Campusplanung und den Campusbetrieb zu verbessern

Partnerschaften mit der lokalen Gemeinschaft zu stärken

Absolventen mit gefragten georäumlichen Kompetenzen auszustatten

Von den Unterrichtsräumen bis hin zum Facility-Management veranschaulicht The Spatial Edge, wie ein geografischer Ansatz ein gemeinsames Verständnis schafft und zu besseren Ergebnissen in den verschiedenen Einrichtungen führt.

Dieses Buch zeigt, dass GIS dazu beitragen kann, Hochschulgelände zusammenzuführen, indem es Disziplinen miteinander verbindet, Abläufe verbessert und Einrichtungen des Hochschulwesens dabei unterstützt, proaktiv auf die Herausforderungen der heutigen Zeit zu reagieren.

Über the Autoren:

Thomas Fisher ist Direktor des Minnesota Design Center und Inhaber des Dayton-Hudson-Lehrstuhls für Städtebau. Als vielbeschäftigter Autor und Dozent hat er zahlreiche Beiträge zu den Themen Design, Praxis und Ethik verfasst.

Len Kne ist Direktor des U-Spatial Center an der University of Minnesota und unterstützt georäumliche Projekte in mehr als 150 Fachbereichen. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich GIS in Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft.

The Spatial Edge: The Strategic Advantage of GIS Skills Across Higher Education ist als Taschenbuch (ISBN: 9781589488953, 24,99 USD) und als E-Book (ISBN: 9781589488977, 24,99 USD) erhältlich. Das Buch ist bei den meisten Online-Händlern weltweit erhältlich. Interessierte Händler können sich an den Esri Press Buchvertrieb Ingram Publisher Services wenden.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

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