Nach fast einem Jahr im Ruhemodus: New Horizons ist zurück im Einsatz. So geht es der Nasa-Sonde, die bereits den Pluto erforschte, nach der langen Pause - und das steht für sie jetzt an. New Horizons ist in gutem Zustand aus demÂ "Winterschlaf" erwacht. Die Nasa verwendete diese tierische Metapher in einem Artikel auf ihrer Webseite, die ein Update über ihre Raumsonde liefert. Laut dem Beitrag meldete sich New Horizons aus einer Entfernung von fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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