Hamburg (ots) -Riesige Bühnen, epische Schlammschlachten und eine einzigartige Festivalgemeinschaft: Das Wacken Open Air ist längst mehr als ein Musikfestival. Im neuen NDR Podcast "Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen" erzählt Journalistin Maja Bahtijarevic ab dem 9. Juli 2026 in der ARD Audiothek in ARD Sounds die Geschichten hinter dem Mythos Wacken.Gäbe es eine Wacken-Bibel, dann könnten die ersten Worte lauten: "Im Anfang war das Dorf". Die Ur-Wackener erzählen im Podcast vom Jahr 1990 und den Anfängen des Wacken Open Air. Ein Dorfkollektiv, in dem jede und jeder mit anpackt, legt den Grundstein für den Mythos Wacken, eines der bekanntesten Metal-Festivals der Welt - und für eine Marke, die seit 2024 mittelbar einem New Yorker Private-Equity-Konzern gehört. Wie konnte das passieren?Wacken - Wer denkt da noch an das Dorf?In sechs Folgen geht Journalistin Maja Bahtijarevic den Geschichten hinter dem Mythos Wacken nach. Die offizielle Gründungsgeschichte scheint bekannt: Die zwei Freunde Holger Hübner und Thomas Jensen haben bei einem Bier die Idee für ein Festival. Schnell stellt sich raus: Es war eine ganze Gruppe. "So ist auch über die Freundschaft dann eben alles entstanden. Also jetzt nicht, weil wir jetzt da eine tolle Geschäftsidee hatten, sondern weil wir einfach das mal machen wollten.", sagt Holger Hübner im Podcast. Doch je tiefer die Recherche geht, desto mehr Fragen tauchen auf. Wer spielte welche Rolle? Wer hatte welche Idee? "Wir waren so 30, 40, vielleicht auch ein paar mehr, im Prinzip alles freiwillige ehrenamtliche Helfer, sag ich jetzt mal, heute würde man ehrenamtlich sagen, wir waren ja damals alles Kumpels", erzählt Matthias Venohr, der von Anfang an dabei war.Heute steht Wacken auch für eine andere Entwicklung: Aus dem Dorfprojekt ist eine internationale Marke geworden. Hinter dem Festival stehen inzwischen Strukturen, die bis zu einem US-Finanzinvestor reichen. "Ich glaube, der Spirit leidet unter dem kapitalistischen Ansatz, der stärker werden wird", sagt Finanzanalyst Stefan Loipfinger im Podcast, "Die Seele wurde verkauft, definitiv.". Gründer Thomas Jensen wiederum sagt mit Bezug auf die Investoren: "Haben wir da die Seele verkauft? Wenn sie clever sind, machen sie es gut weiter, hören weiterhin auf die Fans."Maja Bahtijarevic spricht mit Menschen, deren Namen in vielen Wacken-Erzählungen kaum vorkommen - obwohl sie die Entwicklung des Festivals entscheidend mitgeprägt haben. Wem gehört Wacken? "Bei der Frage denkt man fast automatisch ans Festival. Nicht an den Ort und die Menschen, die hier leben", sagt sie. "Dabei hieß Wacken schon Wacken, bevor die erste Band hier lebte.""Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen" ist ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/wem-gehoert-wacken-metal-mythos-millionen/urn:ard:show:c1fb81a4c16938cd/) verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6311273