Bonn (ots) -Die Bewerbungsphase für den SDG Innovation Award 2026 hat begonnen. Unternehmen, Kommunen, Initiativen sowie Bildungsakteure sind aufgerufen, sich mit innovativen Projekten zu bewerben, die einen Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) leisten. Zukunftsfähige Innovationen leben von Vielfalt und neuen Perspektiven. Einreichungen von Startups sind daher ausdrücklich erwünscht.Die Einreichung erfolgt über das Bewerbungsportal unter www.sdg-innovation.com. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2026.Der SDG Innovation Award ist eine gemeinsame Initiative des Senat der Wirtschaft Deutschland und der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) und wird zum fünften Mal in Folge vergeben. Der Award würdigt Lösungen und Projekte, die konkrete Beiträge zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) leisten.Ziel der Auszeichnung ist es, die Sichtbarkeit und Bekanntheit der SDGs in Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken sowie Vorbilder, Pioniere und Best-Practice-Beispiele hervorzuheben. Gesucht werden Vorreiter, die nachhaltige Entwicklung praxisnah umsetzen. Auch Newcomer, die innovative Ideen verfolgen, sind ausdrücklich eingeladen, sich zu bewerben und ihre Ansätze und Ideen vorzustellen. Die praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele trägt dazu bei, Wirtschaft und gesellschaftliche Institutionen erfolgreich und zukunftsfähig zu gestalten.Im Mittelpunkt stehen Innovationen, Technologien sowie Ansätze mit globaler Wirkung, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte nachhaltiger Entwicklung miteinander verbinden. Bewertet werden unter anderem Wirkung, Innovationsgrad, Skalierbarkeit und SDG-Bezug.Die unabhängige Fachjury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern internationaler Organisationen, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Juryvorsitzender ist Dr. Martin Frick, Direktor des World Food Programme (WFP), einer der zentralen UN-Organisationen zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Wie bereits in den vergangenen Jahren wirkt Dr. Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO, in der Fachjury mit. Ebenso gehören Fairtrade Gründer Dieter Overath, Prof. Dr. Estelle Herlyn, Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg, Frithjof Finkbeiner, Max W. Römer, Prof. Dr. Thomas Heupel und Prof. Dr. Hendrik Müller der hochkarätigen Fachjury an. Neu in der Jury ist Stephan Exo-Kreischer, Exekutivdirektor Kontinentaleuropa und Geschäftsführer ONE Deutschland.Die Einreichungen der vergangenen Jahre verdeutlichen die internationale Bandbreite nachhaltiger Innovationen. Präsentiert wurden Lösungen aus der Kreislaufwirtschaft, Energieversorgung, nachhaltige Landwirtschaft, Wassertechnologie, Bildung und kommunaler Entwicklung.Im Jahr 2025 unterstrichen Bewerbungen aus 35 Ländern und fünf Kontinenten die internationale Bedeutung des Awards und das weltweite Engagement für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, der Agenda 2030. Für den Award nominiert waren Projekte und Initiativen aus China, Sri Lanka, Südkorea, Indien, Togo, Kenia, Indonesien, Portugal, Belgien, der Schweiz und Deutschland.Zu den ausgezeichneten Akteuren gehörten unter anderem Brands Fashion, die Volkswagen Group, Ralf Bohle GmbH (Schwalbe), Synhelion AG, Cascais in Portugal, der Zichuan District in China sowie Bildungs- und Nachwuchsinitiativen der Capgemini und der Dreyer Stiftung.Die Auszeichnung wird in drei Kategorien vergeben:- Unternehmen: z. B. innovative Lösungen, nachhaltige Lieferketten, technologische Entwicklungen, Technologietransfer - insbesondere auch Newcomer / Startups- Städte, Gemeinden & Landkreise: Strategien und Projekte für nachhaltige Stadt- und Kommunalentwicklung- Jugend & Bildung: Projekte, Programme und Initiativen aus dem Bildungsbereich mit klarem SDG-FokusDie feierliche Preisverleihung des SDG Innovation Awards findet am 05. Dezember 2026 in München statt. Dr. Gerd Müller, Generaldirektor der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), wird die Preisträger persönlich auszeichnen.Pressekontakt:Senat der Wirtschaft DeutschlandNormann Schneidern.schneider@senat-deutschland.deTel. +49 228 915 605 0Am UN-CampusAdenauerallee 20653113 BonnOriginal-Content von: Senat der Wirtschaft Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153470/6311272