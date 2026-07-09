Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) ("JFG", "wir" oder "unser") gab heute die Preisgestaltung für die öffentliche Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 850.000.000 Euro, einem Zinssatz von 4,500 und einer Laufzeit bis 2033 (die "Schuldverschreibungen") bekannt, die eine effektive Rendite von 4,544 aufweisen und am 15. Juli 2033 fällig werden. Die Abwicklung der Emission wird voraussichtlich am 15. Juli 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Es wird erwartet, dass ein Antrag auf Aufnahme der Schuldverschreibungen in das amtliche Verzeichnis der Irish Stock Exchange plc, die unter dem Namen Euronext Dublin firmiert, sowie auf Zulassung zum Handel am Global Exchange Market von Euronext Dublin gestellt wird; eine etwaige Notierung unterliegt der Genehmigung durch Euronext Dublin.

JFG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Jefferies International Limited fungierte als alleiniger globaler Koordinator und gemeinsamer aktiver Bookrunner für die Emission der Schuldverschreibungen; Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Natixis, SMBC Bank International plc und Société Générale fungierten als gemeinsame aktive Bookrunner, und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNY Mellon Capital Markets, LLC, CaixaBank, S.A., Danske Markets Inc., HSBC Bank plc, Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., NatWest Markets Plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Standard Chartered Bank und UniCredit Bank GmbH fungierten als Co-Manager.

Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer gültigen Rahmenregistrierungserklärung, einem Basisprospekt und einem zugehörigen Prospektnachtrag. Exemplare des Prospektnachtrags und des Basisprospekts können, sobald diese verfügbar sind, bei Jefferies International Limited unter der gebührenfreien Telefonnummer (877) 877-0696 oder per E-Mail unter DCMProspectuses@jefferies.com; oder bei der Banco Santander, S.A. unter der Nummer 34-91-257-2029 oder per E-Mail unter syndicate@gruposantander.com; oder Citigroup Global Markets Limited gebührenfrei unter 1-800-831-9146 oder per E-Mail unter prospectus@citi.com; oder bei Natixis unter +33 1 58 55 28 01 oder per E-Mail unter legal.bonds@natixis.com; oder bei der SMBC Bank International plc unter +44 (0)20 4507 1000 oder per E-Mail unter GBLOSecuritiesLegal@gb.smbcgroup.com; oder bei der Société Générale unter +33 (0)1 42 13 32 16 oder per E-Mail unter eur-glba-syn-cap@sgcib.com. Anleger können diese Dokumente zudem kostenlos über EDGAR auf der Website der Securities and Exchange Commission ("SEC") unter www.sec.gov.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar; ebenso wenig darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser anderen Rechtsordnung unzulässig wäre.

Diese Pressemitteilung wird nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Diese Pressemitteilung ist ausschließlich zur Weitergabe an Personen bestimmt, die (i) über Berufserfahrung in Anlagefragen verfügen und unter die Definition von "Anlagefachleuten" (im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung von 2005 zum Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (Finanzwerbung) in der jeweils gültigen Fassung (die "Finanzwerbungsverordnung")) fallen, (ii) unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der "Financial Promotion Order" fallen, (iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (iv) sonstige Personen sind, an die diese Mitteilung gemäß der "Financial Promotion Order" anderweitig rechtmäßig übermittelt oder verteilt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen; Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen weder auf der Grundlage dieser Pressemitteilung handeln noch sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, steht ausschließlich den berechtigten Personen zur Verfügung und wird ausschließlich mit diesen Personen getätigt.

Über die Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies (NYSE: JEF) ist eines der weltweit führenden Full-Service-Unternehmen im Bereich Investmentbanking und Kapitalmärkte. Wir betreuen in erster Linie börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen sowie deren Sponsoren und Eigentümer, institutionelle Anleger und staatliche Stellen. Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch unsere konsequente Kundenorientierung, unsere differenzierten Einblicke sowie eine flache und agile Organisationsstruktur aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen Aussagen über unsere Zukunft sowie Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "könnte" "beabsichtigen", "Ausblick", "wird", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersagen", "sollte" sowie andere ähnliche Wörter und Ausdrücke und unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die sich im Laufe der Zeit ändern werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können Einschätzungen, Ziele, Absichten und Erwartungen hinsichtlich Umsätzen, Gewinnen, Geschäftstätigkeiten, Vereinbarungen und anderer Ergebnisse enthalten und Aussagen über die künftige Geschäftsentwicklung, Pläne und Ziele umfassen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch Aussagen zu unseren Strategien für die künftige Entwicklung unserer Geschäftsbereiche und Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung; wir übernehmen weder eine Verpflichtung noch verpflichten wir uns, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Da zukunftsgerichtete Aussagen zudem lediglich unsere Einschätzung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten erwarteten Ergebnissen oder Entwicklungen abweichen. Informationen zu wichtigen Faktoren, einschließlich Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, sind in den Berichten enthalten, die wir bei der SEC einreichen, darunter unser Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 28. Februar 2026 endende Quartal, der am 7. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde. Sie sollten alle zukunftsgerichteten Aussagen in Verbindung mit den Berichten lesen und auswerten, die wir bei der SEC einreichen oder vorlegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt auf zukünftige Ergebnisse schließen. Verschiedene Anlageformen sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Daher sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die künftige Wertentwicklung einer bestimmten Anlage oder Anlagestrategie gewinnbringend sein oder dem/den entsprechenden angegebenen Wertentwicklungsniveau(s) entsprechen wird.

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