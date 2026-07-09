Paris (www.anleihencheck.de) - "Im ersten Halbjahr wurden die Rentenmärkte eher von sich schnell ändernden geldpolitischen Erwartungen als von einem tatsächlichen Konjunkturabschwung bestimmt", sagt Geoffroy Lenoir, Head of Collective Investment Management bei Ofi Invest AM.In der Eurozone habe sich die EZB trotz Anzeichen eines schwächeren Wirtschaftswachstums für eine präventive Zinsanhebung entschieden: Sie räume der Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation also Vorrang ein. Sie könne die geldpolitische Straffung noch weiter vorantreiben, doch der Zeitplan werde vor allem von den künftigen Wirtschaftsdaten abhängen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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