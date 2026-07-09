Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem das FOMC vor drei Wochen tagte und den Leitzins der USA bekanntermaßen unangetastet ließ, verschafft das nun veröffentlichte Sitzungsprotokoll mehr Einsicht in den Entscheidungsprozess, so die Analysten der Nord LB.Während die Anleger nach der Zinsentscheidung am 17. Juni zunehmend stärker von einer Zinsanhebung ausgegangen seien und dies entsprechend eingepreist hätten, scheine sich diese Lesart nun zu verändern. Dies zeige, dass die Projektionen, welche vor allem für die Marktbewegungen verantwortlich gewesen seien, überinterpretiert werden könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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