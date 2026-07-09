© Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com |Chinesische Autobauer erobern Europas Straßen im Rekordtempo, VW und Renault verlieren spürbar Boden. Goldman Sachs erklärt, warum selbst hohe Zölle die Expansion kaum stoppen können.Chinesische Automarken wachsen auf dem europäischen Markt so schnell wie nie zuvor und drängen Europas Volumenhersteller immer stärker in die Defensive. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Investmentbank Goldman Sachs hervor, die die Zulassungszahlen in den fünf größten europäischen Märkten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien untersucht hat. Im Juni wurden in diesen fünf Ländern gut 70.000 Fahrzeuge chinesischer Hersteller neu zugelassen, fast dreimal so viele wie im …
Enthaltene Werte: CNE100000296,CNE100005K77,CNE1000073Z4Den vollständigen Artikel lesen
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