EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/de/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/en/publications
09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2363408 09.07.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group