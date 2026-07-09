Im hektischen Büroalltag passieren schnell Unachtsamkeiten, die zu Missverständnissen führen. Eine bald erscheinende Aktualisierung für Microsofts Kommunikationszentrale Outlook setzt hier an und soll künftig dabei helfen, einen klassischen Patzer elegant zu umschiffen. Der Softwarekonzern aus dem US-amerikanischen Redmond rüstet das neue Outlook für Windows mit einer Schutzfunktion gegen veraltete Antworten aus. Wie das Technikportal Windows Latest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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