Nach dem knackigen Rücksetzer im gestrigen Mittwochshandel ist der Dax heute um Schadensbegrenzung bemüht. Das Ziel ist klar definiert: Der deutsche Leitindex muss über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren und das im besten Fall mit Nachdruck.Der gestrige Handelstag hatte es in sich. Ein sattes Minus und der temporäre Rutsch unter die 25.000 Punkte waren der Gemengelage geschuldet. Die Eskalation im Nahen Osten trieb die Ölpreise hoch. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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