Forscher:innen haben ein neues Gerät entwickelt, das gespendete Augen von Verstorbenen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Tests zeigten, dass sie dadurch weniger degenerierten als die Organe aus einer Vergleichsgruppe. Das weckt Hoffnungen für Transplantationen mit der Funktionalität der Augen. Es ist nicht einfach, ein ganzes menschliches Auge zu transplantieren. Die Operation ist schwierig. Und die Augen selbst beginnen zu degenerieren, sobald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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