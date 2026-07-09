© Foto: Matthias Balk - dpaZölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz sorgten für Gegenwind, so der Konzernchef Oliver Blume. Die Folge: Harte Sparmaßnahmen.Jeder Stein soll umgedreht werden. Das hört sich nicht gut an. Volkswagen CEO Oliver Blume hatte dies bereits zu Beginn des Jahres im Hinblick auf das Sparpotenzial und Geschäftsmodell des großen deutschen Autobauers gesagt. Mobilität ist im Wandel: Und diesen Wandel spürt man schmerzhaft in Wolfsburg. Es handelt sich um den Höhepunkt einer Entwicklung, die sich bereits über Jahre hinweg vollzogen hat. Die chinesischen Hersteller beispielsweise gewinnen auf ihrem eigenen Markt immer mehr Anteile. Das bisherige Geschäftsmodell von VW, …
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