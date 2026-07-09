Zum 01.01.2027 soll die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge an den Start gehen. Doch es scheint, als ob es Schwierigkeiten geben könnte, das staatliche Angebot zu diesem Zeitpunkt umzusetzen. Experten rechnen mit einem Start frühestens im Laufe des nächsten Jahres, heißt es in Medienberichten. Ende März hat die Bundesregierung die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge beschlossen. Die neue Produktwelt soll am 01.01.2027 an den Start gehen, also in etwas weniger als sechs Monaten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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