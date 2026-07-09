Vancouver, British Columbia, 9. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - gibt die Produktionsergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 aus seinen drei in Betrieb befindlichen Minen in Westafrika und Lateinamerika bekannt und informiert über den aktuellen Stand der Wachstumsinitiativen, der Kapitalallokation, der Sicherheit sowie der wichtigsten betrieblichen Aktivitäten im gesamten Portfolio. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights des 2. Quartals 2026

Produktion

Die Produktion belief sich im zweiten Quartal 2026 auf insgesamt 72.217 Goldäquivalent-Unzen ("GEO")1,2 und lag damit im Großen und Ganzen auf dem Niveau der 72.872 GEO im ersten Quartal 20262,5,6 sowie leicht über den 71.229 GEO im zweiten Quartal 20252,3,4 . Die Produktion im ersten Halbjahr belief sich auf insgesamt 145.089 GEO, womit das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seine Jahresproduktionsprognose für 2026 von 281.000 bis 305.000 GEO7zu erreichen.

Wachstumsinitiativen

Die Studien zur Erweiterung der Verarbeitungsanlage in Séguéla wurden Ende Juni von Lycopodium abgeschlossen. Die vorgeschlagene Erweiterung würde die Verarbeitungskapazität auf etwa 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen und wird derzeit geprüft, wobei eine Baubeschlussfassung in den kommenden Wochen erwartet wird.

Diamba Sud näherte sich einer endgültigen Investitionsentscheidung nach Erhalt der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) sowie der Veröffentlichung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (FS). Die Machbarkeitsstudie hob ein robustes Projekt mit einem Nettobarwert NPV, 5 %nach Steuern von 1,0 Mrd. US-Dollar, einer internen Rendite (IRR) von 60 % und einer Amortisationszeit von einem Jahr bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar pro Unze(8) hervor.

Ausschüttung an die Aktionäre

Im zweiten Quartal 2026 wurden im Rahmen des regulären Rückkaufprogramms des Unternehmens 8,6 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 9,32 US-Dollar pro Aktie zurückgekauft, wodurch den Aktionären 80,2 Millionen US-Dollar zurückflossen. Dies folgt auf Aktienrückkäufe in Höhe von 20,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 und 12,1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025.

Sicherheit

Mit tiefem Bedauern melden wir einen tödlichen Unfall, an dem ein Mitarbeiter eines unserer Bergbauauftragnehmer in der Séguéla-Mine beteiligt war. An dem Unfall war ein Muldenkipper beteiligt. Im Anschluss an den Unfall wurde eine umfassende Untersuchung durchgeführt, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in die laufenden Sicherheits- und Betriebskontrollen des Unternehmens integriert.

Die Gesamtunfallhäufigkeitsrate (TRIFR) für das zweite Quartal 2026 betrug 1,23 pro Million Arbeitsstunden, verglichen mit 1,16 im ersten Quartal 2026.

Konsolidierte GEO-Produktion im 2. Quartal und im 1. Halbjahr 2026

GEO-Produktion 2. Quartal 2026 1. Quartal 2026 1. Halbjahr 2026 Jahresprognose 2026 Laufende Projekte Séguéla, Elfenbeinküste 41.683 42.016 83.699 160.000 - 170.000 Lindero, Argentinien 20.829 21.545 42.374 92.000 - 102.000 Caylloma, Peru 9.705 9.311 19.016 29.000 - 33.000 Gesamt 72.217 72.872 145.089 281.000 - 305.000

Anmerkungen:

Goldäquivalent-Unzen ("GEO") umfassen Gold, Silber, Blei und Zink und werden anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 4.446 $/oz Au, 75,21 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:59,11, Au:Pb = 1:2,30, Au:Zn = 1:1,28. Die konsolidierte Produktion schließt die veräußerten Betriebe der Minen San Jose und Yaramoko aus. Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. Juli 2025 mit dem Titel "Fortuna erzielt im zweiten Quartal 2025 eine Produktion von 71.229 Unzen Goldäquivalent aus laufenden Betrieben". GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 3.306 $/oz Au, 33,77 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:97,90, Au:Pb = 1:1,70, Au:Zn = 1:1,25. Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. April 2026 mit dem Titel "Fortuna meldet eine Produktion von 72.872 Unzen Goldäquivalent im ersten Quartal 2026 und gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung". GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 4.874 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:58,94, Au:Pb = 1:2,54, Au:Zn = 1:1,50. Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 15. Januar 2026 mit dem Titel "Fortuna erreicht Produktionsziel für 2025 mit 317.001 GEO und gibt Ausblick für 2026 bekannt". Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 29. Juni 2026 mit dem Titel "Fortuna legt solide Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5 % von 1 Mrd. US-Dollar bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar/oz."

Region Westafrika

Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste: Vorantreiben von Wachstumsinitiativen

2. Quartal 2026 1. Quartal 20261 Verarbeitete Tonnen 421.464 430.953 Durchschnittliche Verarbeitungsmenge pro Tag 4.581 4.788 Goldgehalt (g/t) 3,46 3,21 Goldausbeute (%) 92,1 93,4 Goldproduktion (oz)2 41.683 42.016

Anmerkungen:

Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. April 2026 mit dem Titel "Fortuna meldet eine Produktion von 72.872 Unzen Goldäquivalent im ersten Quartal 2026 und gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung" Die Produktion umfasst ausschließlich Doré

Bergbau

In Séguéla wurden aus den Gruben "Antenna", "Ancien", "Koula" und "Sunbird" insgesamt 433.231 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,06 g/t Au gefördert, das schätzungsweise 42.555 Unzen Gold enthielt. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 5.902.142 Tonnen Abraum abgebaut, was einem Abraumverhältnis von 13,6:1 entspricht. Darüber hinaus wurden im Quartal bei Sunbird South 731.647 Tonnen Abraum abgebaut, um Zugang zur Position des Untertage-Eingangs zu erhalten.

Verarbeitung

Séguéla produzierte im Quartal 41.683 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,46 g/t Au, was weitgehend dem Vorquartal entspricht und leicht über den Vorgaben des Abbauplans liegt. Die verarbeitete Menge lag leicht unter dem Vorquartal, was auf eine planmäßige Auskleidungserneuerung der Mühle während des Berichtszeitraums zurückzuführen ist.

Projekt-Updates

Studie zur Erweiterung der Aufbereitungsanlage

Im Laufe des Quartals wurden von Lycopodium Studien zur Erweiterung der Aufbereitungsanlage abgeschlossen, einschließlich der Anforderungen an die unterstützende Infrastruktur. Die vorgeschlagene Erweiterung würde die Verarbeitungskapazität auf etwa 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen und zielt darauf ab, die Ausbeuten durch eine längere Verweildauer im Laugungskreislauf zu verbessern.

Der Umfang umfasst in erster Linie die Hinzufügung einer Kugelmühle sowie eine Erhöhung der Kapazität der Eindickungs-, Laugungs- und Schwerkraftkreisläufe, wobei die bestehende Primärbrechkapazität als ausreichend für den geplanten Durchsatz erachtet wird.

Das geschätzte Projektkapital beläuft sich auf etwa 100 Millionen Dollar, einschließlich zusätzlicher Notstromkapazitäten und der unterstützenden Infrastruktur. Das Projekt wird derzeit im Hinblick auf eine Baubeschlussfassung geprüft.

Sunbird-Untertageprojekt

Das Sunbird-Untertageprojekt schritt weiter voran. Im Laufe des Quartals gab Fortuna eine Steigerung der geschätzten Goldunzen in den Mineralreserven um 34 % sowie eine Steigerung der Goldunzen in den abgeleiteten Mineralressourcen um 55 % für die Sunbird-Untertage-Lagerstätte bekannt. Die Bohrungen dienen weiterhin der Verdichtung der abgeleiteten Mineralressourcen sowie der Erprobung von Verlängerungen in Fallrichtung und Streichrichtung.

Parallel dazu genehmigte das Unternehmen ein Budget in Höhe von 48 Millionen US-Dollar für Untertageausrüstung, Infrastruktur und den Aufbau eines Eigentümer-Betreiber-Teams, wobei Bestellungen für Artikel mit langer Lieferzeit bereits aufgegeben wurden.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (ESIA) für das Sunbird-Untertageprojekt wurde bei der Regierung der Elfenbeinküste eingereicht und befindet sich in einem fortgeschrittenen Prüfungsstadium; die Genehmigung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 erteilt.

Solarkraftwerk

Das 6-MW-Photovoltaik-Solarkraftwerk wurde in Betrieb genommen. Angesichts des erwarteten Fortschritts beim Ausbau der Aufbereitungsanlage und beim Sunbird-Untertageprojekt prüft das Unternehmen eine Erweiterung des Solarkraftwerks auf 10 MW. Für diese Erweiterung wären keine Vorabinvestitionen seitens Fortuna erforderlich, da der Auftragnehmer die damit verbundenen Kapitalkosten in sein Honorar einrechnen würde.

Explorationsaktivitäten

Im Laufe des Quartals wurden zwei weitere Bohrgeräte nach Séguéla verlegt, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrgeräte vor Ort auf sieben erhöhte. Zwei Bohrgeräte sind weiterhin bei Sunbird im Einsatz, während die übrigen fünf darauf ausgerichtet sind, die abgeleiteten Mineralressourcen von Kingfisher auf den Status "angezeigt" hochzustufen und weitere Ausdehnungen der Kingfisher-Lagerstätte zu untersuchen.

Produktion seit Jahresbeginn

Séguéla produzierte in der ersten Hälfte des Jahres 2026 insgesamt 83.699 Unzen Gold und ist weiterhin auf Kurs, die jährliche Produktionsprognose zu erreichen, während wichtige Wachstumsinitiativen wie die Studie zur Erweiterung der Aufbereitungsanlage und das Sunbird-Untertageprojekt vorangetrieben werden.

Goldprojekt Diamba Sud, Senegal: Auf dem Weg zur endgültigen Investitionsentscheidung

Im zweiten Quartal 2026 kam das Goldprojekt Diamba Sud nach Erhalt der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) und der Veröffentlichung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der endgültigen Investitionsentscheidung näher. Der zugehörige technische Bericht gemäß NI 43-101 wird voraussichtlich innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 45 Tagen bei SEDAR+ eingereicht.

Die ersten Bauarbeiten und Beschaffungsmaßnahmen trugen weiterhin zur Projektvorbereitung bei, darunter der Bau der neuen Zufahrtsstraße zum Standort sowie die Errichtung zusätzlicher provisorischer Unterkünfte und Büroeinrichtungen für die Projekt- und Vorproduktionsteams des Auftraggebers. Der Auftrag für ein neues Camp für 320 Personen wurde vergeben, und die Ausschreibungen für weitere wichtige Bauabschnitte sind bereits weit fortgeschritten. Für die Verträge auf dem kritischen Pfad des Projekts, darunter die Aufbereitungsanlage und das Kraftwerk, wurden Zuschlagsschreiben versandt, wodurch der Lieferzeitplan für die Schwerölgeneratoren - die Komponente mit der längsten Vorlaufzeit im Projekt - gesichert wurde; deren Lieferung wird für Mitte 2027 erwartet. Darüber hinaus wurden Ausschreibungen für alle Ausrüstungsgegenstände mit langer Vorlaufzeit für die Aufbereitungsanlage, einschließlich der SAG-Mühle und des Backenbrechers, veröffentlicht; die Bestellungen werden für Anfang des dritten Quartals erwartet.

Das Projekt ist weiterhin auf eine endgültige Investitionsentscheidung ausgerichtet, was die anhaltende Dynamik in Richtung der ersten Goldproduktion Mitte 2028 unterstützt.

Region Lateinamerika

Lindero-Mine, Argentinien: Auf eine stärkere Produktion in der zweiten Jahreshälfte ausgerichtet

2. Quartal 2026 1. Quartal 20261 Auf die Abraumhalde abgelagertes Erz (t) 1.558.750 1.525.286 Goldgehalt (g/t) 0,64 0,62 Goldproduktion2 (oz) 20.829 21.545

Anmerkungen:

Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. April 2026 mit dem Titel "Fortuna meldet eine Produktion von 72.872 Unzen Goldäquivalent im ersten Quartal 2026 und gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung." Die Produktion umfasst Doré, Gold-in-Carbon und Gold in Kupferkonzentrat.

Bergbau

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 brachte Lindero etwa 95 % der für diesen Zeitraum geplanten Unzen auf die Laugungsplattform, die erforderlich sind, um den Mittelwert der jährlichen Produktionsprognose zu erreichen. Mit dem Abschluss wichtiger Investitionsprojekte im zweiten Quartal, die auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Zerkleinerungsanlagen abzielen, ist der Betrieb gut aufgestellt, um in der zweiten Jahreshälfte eine höhere Produktion und niedrigere Folgekosten zu erzielen.

Im zweiten Quartal förderte Lindero 1,38 Millionen Tonnen Erz bei einem Abraumverhältnis von 1,81:1. Insgesamt wurden 1,56 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,64 g/t auf die Laugungsplattform aufgeschüttet, was schätzungsweise 32.008 Unzen Gold entspricht. Die auf die Laugungsplattform aufgeschütteten Goldunzen stiegen im Vergleich zum ersten Quartal um 4,8 % ( ), was im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge steht und das erwartete Produktionswachstum im weiteren Verlauf des Jahres 2026 unterstützt.

Verarbeitung

Lindero produzierte im zweiten Quartal 2026 20.829 Unzen Gold, was im Großen und Ganzen dem im ersten Quartal erreichten Produktionsniveau entspricht.

Mit Blick auf die Zukunft geht das Management davon aus, dass sich die mechanische Verfügbarkeit im gesamten Aufbereitungskreislauf verbessern wird, da nun alle wesentlichen Investitionsprojekte in der Anlage abgeschlossen sind, was höhere Brech- und Stapelraten ermöglicht. In Verbindung mit den im Abbauplan für die zweite Jahreshälfte vorgesehenen höheren Erzgehalten dürften diese Verbesserungen zu einem deutlichen Anstieg der Goldproduktion führen und die Erreichung der Jahresprognose von Lindero für 2026 unterstützen.

Produktion seit Jahresbeginn

Lindero produzierte im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 42.374 Unzen Gold und liegt weiterhin auf Kurs, die Jahresproduktionsprognose zu erreichen.

Explorationsaktivitäten

Die Brownfield-Exploration bei Lindero wurde im Quartal fortgesetzt, wobei zwei Bohrgeräte vorrangig darauf ausgerichtet waren, abgeleitete Mineralressourcen und offene Mineralisierungsbereiche unterhalb der endgültigen Grubenhülle der Mineralreserve zu untersuchen. Das Programm schreitet wie geplant voran und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Am Goldprospekt Cerro Lindo sind Bohrungen über eine Länge von etwa 7.000 Metern geplant, wobei die aktuelle Kampagne voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird.

Caylloma-Mine, Peru: Anhaltend starke operative Leistung

2. Quartal 2026 1. Quartal 20261 Verarbeitete Tonnen 141.337 136.701 Durchschnittliche Verarbeitungsmenge pro Tag 1.588 1.553 Silbergehalt (g/t) 62 72 Silberausbeute2 (%) 82,26 81,89 Silberproduktion (oz) 231.294 257.603 Bleigehalt (%) 2,76 2,99 Bleiausbeute (%) 90,89 90,59 Bleiproduktion (lbs) 7.815.387 8.174.740 Zinkgehalt (%) 4,26 4,21 Zinkausbeute (%) 90,64 90,80 Zinkproduktion (lbs) 12.037.240 11.525.766 GEO-Produktion (oz) 9.7053 9.3114

Anmerkungen:

Siehe die Pressemitteilung von Fortuna vom 9. April 2026 mit dem Titel "Fortuna meldet eine Produktion von 72.872 Unzen Goldäquivalent im ersten Quartal 2026 und gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung." Die metallurgische Ausbeute für Silber wird auf der Grundlage des Silbergehalts im Bleikonzentrat berechnet. Die GEO-Produktion umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 4.446 $/oz Au, 75,21 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:59,11, Au:Pb = 1:2,30, Au:Zn = 1:1,28. Die GEO-Produktion umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 4.874 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn, d. h. Au:Ag = 1:58,94, Au:Pb = 1:2,54, Au:Zn = 1:1,50.

Bergbau

Die Fördermenge belief sich im zweiten Quartal auf insgesamt 133.940 Tonnen Erz, die überwiegend im Überkopf-Cut-and-Fill-Verfahren gewonnen wurden, auf das 75 % der Förderung entfielen, während 25 % im Untertagebau gefördert wurden.

Verarbeitung

Caylloma produzierte im zweiten Quartal 231.294 Unzen Silber bei einem durchschnittlichen Rohgehalt von 62 g/t Ag, was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorquartal entspricht und im Einklang mit der für diesen Zeitraum geplanten Abbauabfolge steht. Die Zink- und Bleiproduktion belief sich auf insgesamt 12,0 Millionen Pfund bzw. 7,8 Millionen Pfund bei durchschnittlichen Gehalten von 4,26 % Zn und 2,76 % Pb, was eine im Vergleich zum ersten Quartal konstante Produktion widerspiegelt und im Einklang mit der Abbauabfolge steht.

Projekt-Update

Zum 30. Juni 2026 war das Projekt zur Erweiterung der Kapazität der Abraumhalde Nr. 3 im Bergwerk Caylloma zu 28 % abgeschlossen und verlief planmäßig.

Produktion seit Jahresbeginn

Caylloma produzierte im zweiten Quartal 9.705 GEO und im ersten Halbjahr 2026 19.016 GEO, womit die Mine auf dem besten Weg ist, ihre jährliche Produktionsprognose zu erreichen.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services bei Fortuna Mining Corp., ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia registrierter professioneller Geowissenschaftler (Registrierungsnummer 36328) und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen dabei durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristigen gemeinsamen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; Aussagen, in denen die Jahresproduktionsprognose des Unternehmens für 2026 bekräftigt wird, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen diese Jahresproduktionsprognose erfüllt, einschließlich der Tatsache, dass die Lindero-Mine für ein stärkeres zweites Halbjahr 2026 positioniert ist, um den Mittelwert ihrer Produktionsprognose zu erreichen; Aussagen bezüglich des geplanten Untertageprojekts in der Mine Séguéla und des voraussichtlichen Zeitpunkts für den Erhalt der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) für das Projekt; die Bewertung einer Erweiterung des Solarkraftwerks in der Mine Séguéla und die damit verbundenen Kosten; die Bewertung der Ergebnisse der Studien zur Erweiterung der Aufbereitungsanlage in Séguéla sowie die geschätzte daraus resultierende Steigerung der verarbeiteten Tonnenmenge und die Verbesserung der Ausbeuten; der Zeitpunkt einer Baubeschlussfassung für die Anlagenerweiterung; Aussagen zu den Brownfield- und Greenfield-Explorationsaktivitäten des Unternehmens; Aussagen zur Entwicklung des Goldprojekts Diamba Sud, einschließlich des Zeitplans für die Einreichung der Machbarkeitsstudie, der Lieferung von Vorlaufartikeln, der endgültigen Investitionsentscheidung und des ersten Goldgusses; Aussagen zum Abschluss bestimmter Investitionsprojekte mit der Erwartung einer Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Zerkleinerungsanlagen sowie einer verbesserten mechanischen Verfügbarkeit im gesamten Aufbereitungskreislauf; Aussagen zum Projekt zur Vergrößerung der Abraumlagerstätte in der Caylloma-Mine; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; den Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, vertragliche, genehmigungsrechtliche oder sonstige regulatorische Anforderungen zu erfüllen; Genehmigungen und sonstige Angelegenheiten. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "prognostiziert", "verwendet", "detailliert", "war", "Gewinn", "geplant", "spiegelt wider", "wird", "erwartet", "geschätzt", "enthaltend", "verbleibend", "sein" oder durch Aussagen, dass Ereignisse "könnten" oder "sollten" eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich der Kapital- und Betriebskosten, der Produktionspläne und der wirtschaftlichen Erträge; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Israel und der Hamas sowie zwischen dem Iran, Israel und den Vereinigten Staaten, und die Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen bei Wechselkursen und Zinssätzen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen und Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreserven-Schätzungen des Unternehmens; die Annahme, dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Genauigkeit der prognostizierten Gehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten hinsichtlich der Produktion, der Belegschaft, der Geschäftstätigkeit, des Betriebs und der Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, einschließlich für den Bau einer Mine im Projekt Diamba Sud und die Untertagebauweise in der Mine Séguéla; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und Mineralreserven

Die hierin enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), sowie den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

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