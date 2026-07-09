Apple ändert im kommenden Jahr seine Dateisysteme. Ein bekanntes Format wird dann nicht mehr unterstützt. Nutzer:innen sollten vorher rechtzeitig handeln. Mac-Besitzer aufgepasst: Apple streicht ab Herbst 2027 die Unterstützung für das sogenannte verschlüsselte HFS+Festplattenformat. Ab macOS 28, das Ende nächsten Jahres erscheinen soll, kann das Betriebssystem keine SSDs oder Festplatten mehr ins System einhängen, die das Dateisystem Mac OS Extended, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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