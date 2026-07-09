Viele Aktien sind in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. An den großen Börsen scheint Qualität oft nur noch zu Höchstpreisen zu haben zu sein. Doch genau in diesem Umfeld lohnt sich der zweite Blick. Denn trotz der historischen Rally gibt es noch immer Unternehmen, die operativ stark aufgestellt sind, über solide Bilanzen verfügen und dennoch überraschend günstig bewertet werden. Genau hier setzt der neue Aktien-Report "4 spannende Schnäppchen" von Thorsten Küfner, AKTIONÄR-Redakteur, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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