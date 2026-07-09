Die Aktie von Bloom Energy gehört zu den absoluten Überfliegern der vergangenen Monate an der Wall Street. Der Spezialist von stationären Brennstoffzellen-Lösungen zur Energiegewinnung profitiert vom wachsenden Energiehunger von KI-Rechenzentren. Doch der Shortseller Hunterbrook hat seine Zweifel an der Erfolgsstory.In einem Report mit dem Titel "Bloom's Big Lie", zu deutsch: "Bloom's große Lüge", greift der Leeverkäufer den Brennstoffzellen-Experten frontal an. Hunterbrook wirft Bloom Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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