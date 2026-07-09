Seit dem Reaktionshoch nach dem Ausbruch laufen bei der TKMS-Aktie deutliche Gewinnmitnahmen. In der Spitze beläuft sich der Rücksetzer bereits auf rund -14%. Die damalige Chartbeschau fing den Ausbruch rechtzeitig ein, doch nun entscheidet sich, ob der aktuelle Pullback nur ein gesundes Schwungholen bleibt - oder der Beginn einer größeren Korrektur wird. Pullback an die Trendlinie Nach dem Ausbruch über 77,90 € schoss die TKMS-Aktie zunächst dynamisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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