Die Aktie von Vonovia notiert weiterhin mit einem außergewöhnlich hohen Abschlag auf den bilanziellen Immobilienwert. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob der Konzern seine Schulden konsequent abbaut und gleichzeitig das stabile Wachstum der Mieteinnahmen fortsetzen kann. Deutlicher Bewertungsabschlag trotz robuster Geschäftsentwicklung Vonovia ist Europas größter Wohnimmobilienkonzern und besitzt mehr als 500.000 Wohnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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