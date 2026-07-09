Dürfen nach Verkehrsunfällen Forderungen von Geschädigten gegen Versicherer an Dritte wie Inkassounternehmen oder LegalTechs abgetreten werden? Mit dieser Frage musste sich der EuGH beschäftigen. Er stellte klar: Das Unionsrecht steht dieser Praxis nicht entgegen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass das Unionsrecht der Abtretung von Schadenersatzforderungen aus der Kfz-Haftpflichtversicherung an Inkassounternehmen nicht entgegensteht. Damit können Unternehmen, die entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact