Lufthansa Aktie unter Druck: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen?

Die Lufthansa Aktie gerät nach ihrer starken Rally der vergangenen Monate zunehmend unter Druck. Nach einem Anstieg von rund 46 % seit dem Zwischentief Ende April haben Gewinnmitnahmen eingesetzt. Zusätzlichen Gegenwind erhält die Aktie durch eine neue Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup, die trotz eines angehobenen Kursziels weiteres Rückschlagpotenzial sieht.

Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist der aktuelle Rücksetzer eine Kaufchance oder sollten Investoren beim Aktien kaufen zunächst vorsichtig bleiben? Neben der Charttechnik rücken dabei auch die fundamentale Bewertung und der Vergleich mit Wettbewerbern wie der International Airlines Group (IAG) in den Fokus.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.