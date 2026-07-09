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XTB
09.07.2026 14:24 Uhr
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Lufthansa Aktie unter Druck: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen?

Die Lufthansa Aktie gerät nach ihrer starken Rally der vergangenen Monate zunehmend unter Druck. Nach einem Anstieg von rund 46 % seit dem Zwischentief Ende April haben Gewinnmitnahmen eingesetzt. Zusätzlichen Gegenwind erhält die Aktie durch eine neue Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup, die trotz eines angehobenen Kursziels weiteres Rückschlagpotenzial sieht.

Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist der aktuelle Rücksetzer eine Kaufchance oder sollten Investoren beim Aktien kaufen zunächst vorsichtig bleiben? Neben der Charttechnik rücken dabei auch die fundamentale Bewertung und der Vergleich mit Wettbewerbern wie der International Airlines Group (IAG) in den Fokus.

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