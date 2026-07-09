DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

BoJ-Bericht stützt Zinserhöhungspläne

Ein Bericht der Bank of Japan (BoJ) zeigt, dass die regionalen Volkswirtschaften trotz Gegenwinds durch Spannungen im Nahen Osten, steigende Energiepreise und einen schwachen Yen auf Erholungskurs bleiben, was die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen untermauert. "Alle neun Regionen berichteten, dass sich ihre jeweiligen Volkswirtschaften moderat erholt, angezogen oder moderat angezogen hätten", obwohl es einige Schwachstellen gebe, teilte die Zentralbank in ihrer vierteljährlichen Bewertung am Donnerstag mit. Dies dürfte die Argumente für eine weitere geldpolitische Straffung durch die BOJ untermauern. Die Zentralbank bleibt Zinserhöhungen verpflichtet, während sie die Auswirkungen geopolitischer Risiken auf die japanische Wirtschaft bewertet, um den Zeitpunkt ihres nächsten Schrittes zu bestimmen.

Exportwachstum in Taiwan im Juni verlangsamt

Das Exportwachstum Taiwans hat sich im Juni zwar verlangsamt, blieb aber widerstandsfähig. Grund dafür war die weiterhin robuste weltweite Nachfrage nach Gütern im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI). Die wertmäßigen Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 40,3 Prozent, wie aus am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Damit wurde das in einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen erwartete Wachstum von 50 Prozent verfehlt. Der Wert lag auch unter dem im Mai verzeichneten Anstieg von 51,7 Prozent. Die Exporte von Elektronikprodukten kletterten im vergangenen Monat um 33 Prozent, während die Ausfuhren von Informations- und Kommunikationsprodukten um 72 Prozent zunahmen. Die USA blieben mit einem Anstieg der Lieferungen um 35 Prozent das wichtigste Exportziel Taiwans.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 2,75%

Mexiko Verbraucherpreise Juni -0,27% (PROG: -0,15%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juni +0,24% (PROG: +0,30%) gg Vm

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July 09, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)

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