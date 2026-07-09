Ein renommierter Wirtschaftsprofessor an einer US-Eliteuniversität ändert aus Mitgefühl die Prüfungsregeln für seinen Kurs. Was als Entgegenkommen gedacht war, mündet jedoch völlig unerwartet in einem weitreichenden Skandal für die Hochschule. Roberto Serrano, Wirtschaftsprofessor an der US-amerikanischen Brown University in Providence im Bundesstaat Rhode Island, hat im Frühjahrssemester 2026 massive Betrugsfälle in seinem Kurs aufgedeckt. Wie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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